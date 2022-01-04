CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'in kapısına kilit vurdurduğu belgelendi! Rezalet...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yakından tanıdığım, diyaloğa önem veren bir bakan. Kılıçdaroğlu'nun makamından arandığı zaman, Cumhurbaşkanlığı'nda Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplantısında. Ardından da görüşmeleri var. Ama sorun o değil. Çünkü daha Bakan'ın geri dönüşünü beklemeden, Kılıçdaroğlu Twitter'dan bombardımana başlıyor. Önce saat 15.49'da gençlerle buluşacağını duyuruyor, sonra saat 16.43'te, "KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim, hâlâ ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor" diye tweet atıyor.

Şimdi bu, Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu almak için atılmış bir tweet mi?

EMRİVAKİ

Gece saat 23.00'te ise bu kez o meşhur tweet'i atıyor. "Saat 13.00'te görüşmek üzere" diyor.