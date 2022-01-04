CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'in kapısına kilit vurdurduğu belgelendi! Rezalet...

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin "Benden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu'nda" başlıklı yazısındaki CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan belge:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda kilitli kapının önünde açıklama yapmıştı. Bu görüntü önemliydi. Çünkü asıl maksat CHP Lideri'nin yüzüne bakanlıkların kapıları kilitleniyor, kilitli kapıların üstüne zincir vuruluyor algısının oluşmasıydı. Ancak işin içinde tuhaf bir durum vardı. Ben de dünkü yazımda ona işaret etmiştim. Bakanlığın kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediğini yazmıştım. Ardında da, "Belgesiz konuşmam" diye eklemiştim.
KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI
Yazım üzerine Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Ömer Topsakal aradı. Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürünün, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in özel kalemini 10.51'de aradığını, hemen tweet atmadığını, 12 saat bekledikten sonra gece 23.00'te sosyal medyadan paylaşım yaptığını söyledi.
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