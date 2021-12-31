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    • 31.12.2021 23:12
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    • 31.12.2021 23:12
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    AK Parti paylaştı sosyal medya yıkıldı! Küfür, yalan, ahlaksızlık ne ararsan var: İşte muhalefetin 2021 raporu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022'ye girmeye sayılı saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 2021 imza attıkları projeleri sıraladı. Projelerde maddi ve manevi birçok alanda Türkiye'yı kalkındırmak için yapılan icraatler paylaşıldı. AK Parti Gençlik Kolları Twitter hesabından yapılan bir video paylaşım ile de muhalefin küfür, yalan, ahlaksızlık ve terör örgütleriyle olan ilişkileri aktarıldı. İşte muhalefetin utanç dolu 2021 raporu...

    AK Parti paylaştı sosyal medya yıkıldı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022'ye girmeye sayılı saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 2021 imza attıkları projeleri sıraladı. Projelerde maddi ve manevi birçok alanda Türkiye'yı kalkındırmak için yapılan icraatler paylaşıldı.

    2021 YILINDA DA DURMADIK, YOLA DEVAM DEDİK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" paylaşımı yaptı.

    Sonrasında ise 2021 yılındaki icraatleri tek tek paylaştı.

    O listede İhtiyaç sahibi vatandaşlara Kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar TL destekten, Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmetinden, 6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam edildiğinden ve birçok yardımdan bahsedildi.

        EEE... MUHALEFET BU, DURUR MU?
        AK Parti Gençlik Kolları Twitter hesabından yapılan bir video paylaşım ile de muhalefin küfür, yalan, ahlaksızlık ve terör örgütleriyle olan ilişkileri aktarıldı. Paylaşıma "Eee... Muhalefet bu, durur mu?" notu eklendi.

        Videoda İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfürden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafı memuru tehdit etmesi, terör örgütleriyle ilişkileri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı hizmetlerle vatandaşı mağdur etmesi gibi detaylar yer aldı.

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