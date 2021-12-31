AK Parti paylaştı sosyal medya yıkıldı! Küfür, yalan, ahlaksızlık ne ararsan var: İşte muhalefetin 2021 raporu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022'ye girmeye sayılı saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 2021 imza attıkları projeleri sıraladı. Projelerde maddi ve manevi birçok alanda Türkiye'yı kalkındırmak için yapılan icraatler paylaşıldı.

2021 YILINDA DA DURMADIK, YOLA DEVAM DEDİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" paylaşımı yaptı.