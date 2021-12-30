İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 34 zam! 7 Şubat 2022'den itibaren geçerli...





Son dönemde başta akaryakıt olmak üzere yedek parça, lastik, bakım ve onarım hizmetlerine gelen zam geldiğini, bu yüzde tarifede iyileştirme yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Bostancı, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin desteği, Büyükşehir'in de anlayışı ile taleplerinin kabul gördüğünü belirtti.