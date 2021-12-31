MUHALEFETE ÇAĞRI: İTTİFAK KONULARI GECİKMEMELİ

Cumhur İttifakı'nın daha fazla ömrünün uzamaması gerektiğini belirten Kalkan, "İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Mücadelesiz durduk yere çökmüyor iktidar. Demokratik devrimle bu düzeni yıkmak önemli. AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Bizim gibi olsunlar' demiyoruz, herkes kendi rengini korusun. AK Parti-MHP ittifakını yıkalım." ifadelerini kullandı.