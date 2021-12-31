120 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı sorusunun yanıtı çekilişlerin ardından merak konusu oldu. Milli Piyango amorti numaraları ve 120 milyonluk ikramiyenin sahibi saat 23.00'te yapılacak çekilişlerle netlik kazandı. Tüm yurtta gözler ilk saatlerden itibaren büyük ikramiye sonuçlarına çevrilmişti. Peki, Yılbaşı 2022 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile/şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

120 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR!

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120 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE KİME, HANGİ İLE ÇIKAR?

Milli piyango çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye İZMİR KONAK'ta 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı. Bu senenin amorti rakamları 4 ve 5 oldu.

2022'DE MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN DAĞITACAĞI İKRAMİYELER

1 adet 120 milyon Türk lirası,

2 adet, 12 milyon Türk lirası,

10 adet, 1 milyon 200 bin Türk lirası,

40 adet, 120 bin Türk lirası,

100 adet, 12 bin Türk lirası,

200 adet, 6 bin Türk lirası,

Bin adet, 2 bin Türk lirası,

On bin adet, bin Türk lirası,

40 bin adet, 500 Türk lirası,

200 bin adet 300 Türk lirası,

700 bin adet 240 Türk lirası,

2 milyon adet 120 Türk lirası,

63 adet teselli ikramiyesi 120 bin Türk lirası,

Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye verilecek.