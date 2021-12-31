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Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında imza attığı projeler

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında imza attığı projeler

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında imza attıkları projeleri anlattı. Erdoğan, sosyal medyadan "2021 yılında neler mi yaptık&hellip; İsterseniz şöyle bir özet geçelim&hellip;" ifadelerini kullanarak projeleri aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık&hellip; İsterseniz şöyle bir özet geçelim&hellip;" paylaşımı yaptı. Sonrasında ise 2021 yılındaki icraatleri tek tek paylaştı.

31.12.2021 17:03 - Son Güncelleme: 31.12.2021 17:04
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında imza attığı projeler

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar TL destek sağladık.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında imza attığı projeler

Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında imza attığı projeler

6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz…

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında imza attığı projeler

Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında imza attığı projeler

İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar TL yakacak ve 2,3 milyar TL elektrik tüketimi desteği sağladık.

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