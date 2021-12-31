SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında imza attığı projeler
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında imza attıkları projeleri anlattı. Erdoğan, sosyal medyadan "2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" ifadelerini kullanarak projeleri aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" paylaşımı yaptı. Sonrasında ise 2021 yılındaki icraatleri tek tek paylaştı.
31.12.2021 17:03
- Son Güncelleme: 31.12.2021 17:04