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    • 24.11.2021 16:06
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    • 24.11.2021 16:18
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    Mesele döviz kuru değil anlasanıza! Selahattin Demirtaş miting talimatı verdi CHP'li Kılıçdaroğlu yaptı! Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunu bahane ederek bugün parti MYK’sını topladı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’a şeytan benzetmesi yapabilecek kadar hadsizleşirken iktidarı destekleyenlere de gayri milli dedi. Kılıçdaroğlu’nun asıl amacı ise açıklamalarının sonunda gizliydi. Kılıçdaroğlu, döviz kurunu bahane ederek erken seçim ısrarını tekrarladı. 4 Aralık’ta Mersin’de ilk mitingini yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısının ardından böyle bir açıklama yapması kravatlı teröristlerden talimatla hareket ettiğini gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Döviz kuru bahanesiyle parti MYK'sını toplayan ve ardından basın açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan hakkında hadsiz ifadeler kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLER
    Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı şeytana benzeterek "İsraf diz boyu devam ediyor. Bırakın engellemeyi bunları devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Bütün bu tabloların tek sorumlusu kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibrini yenememiştir. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Kibrini yenememiştir teslim olmuştur. Toplumun başına bu belaları getiren kişi budur" dedi.

    İKTİDARI DESTEKLEYEN SEÇMENİ DE HEDEF ALDI
    AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı destekleyenleri de hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve şürekasının tek bir hedefi vardır Türkiye'yi, insanımızı fakirleştirmek. Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemezler. Türk Lirası'nın değerini koruyamayan kişiye milliyetçi denilemez zaten. Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" ifadelerini kullandı.

        MESELENİN DÖVİZ KURU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Kılıçdaroğlu skandal sözlerinin ardından konuyu yine erken seçime getirdi. Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'nin terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla erken seçimi bir kez daha gündeme getirdi.

        Kılıçdaroğlu, "Milletten niye korkuyorsun? Demokrasiden sandıktan niye korkuyorsun? Yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Danışacağın kimse kalmadı. Sandığı getir. Seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Erken seçim talebi artık milletin talebidir. Millet seçim istiyor, Kaçma, kaçan insan kibre teslim olmuş insandır. Niye korkuyorsun?" diyerek ilk mitingin 4 Aralık'ta Mersin'de yapılacağını duyurdu.

        HDP TALİMAT VERDİ KILIÇDAROĞLU YAPTI
        HDP'nin tutuklu eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, kur üzerinden hükümete yapılan operasyonu fırsat bilip muhalefet partilerine miting çağrısı yaptı.

            7 BÖLGEDE 7 ORTAK MİTİNG ÇAĞRISI
            Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi.
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            Demirtaş miting talimatı verdi Kılıçdaroğlu yaptı!
            Haberler Güncel Mesele döviz kuru değil anlasanıza! Selahattin Demirtaş miting talimatı verdi CHP'li Kılıçdaroğlu yaptı! Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler
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