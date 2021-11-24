Mesele döviz kuru değil anlasanıza! Selahattin Demirtaş miting talimatı verdi CHP'li Kılıçdaroğlu yaptı! Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler

Döviz kuru bahanesiyle parti MYK'sını toplayan ve ardından basın açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan hakkında hadsiz ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLER
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı şeytana benzeterek "İsraf diz boyu devam ediyor. Bırakın engellemeyi bunları devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Bütün bu tabloların tek sorumlusu kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibrini yenememiştir. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Kibrini yenememiştir teslim olmuştur. Toplumun başına bu belaları getiren kişi budur" dedi.
İKTİDARI DESTEKLEYEN SEÇMENİ DE HEDEF ALDI
AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı destekleyenleri de hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve şürekasının tek bir hedefi vardır Türkiye'yi, insanımızı fakirleştirmek. Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemezler. Türk Lirası'nın değerini koruyamayan kişiye milliyetçi denilemez zaten. Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" ifadelerini kullandı.