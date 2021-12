Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile İmamoğlu İngilizlerle masada!

SIR GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde Akşener'in ABD'li büyükelçi ile sır görüşmesine ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı. Tuna'nın köşe yazısı şu şekilde:

İP Genel Başkanı Akşener geçen gün ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile yine bir sır görüşme yapmış.

Yazılıp çizilenlere bakacak olursak son bir ay içinde 4'üncü görüşmeymiş.

İnanılır gibi değil. Haftalık olağan görüşme gibi.

Biliyorsunuz, Akşener her şeyden evvel bir anne. Lakin, Diyarbakır anneleriyle bir kez görüşmemiş bir anne.

Gelgelelim, Kürt ve Türk anaların çocuklarını öldürsünler diye terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle kapalı kapılar ardında zırt pırt görüşüyor!



Daha evvel de görüşmüşlerdi; Nisan ayının 15'inde. Görüşme 1.5 saat sürmüş, yine herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Geçen günkü görüşmenin fotoğrafına baktım; Akşener ile Satterfield ellerini yumruk yapıp tokuşturmuşlar.

Yani, Davutoğlu ve Hillary Clinton gibi "çak yapmamışlar".

Pandemi tedbirleri nedeniyle mi yoksa Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda mutabakat sağlanmadığından mı, bilmiyorum. Belki de anlaşmışlar, "çak yapmışlar" ama medyaya servis etmemişlerdir.

Sır toplantı olduğu için her şey mümkün.

Diyeceksiniz ki, cumhurbaşkanı adayı konusunda görüştüklerini nereden çıkarıyorsun?

Başka ne olacak? Teşekkür ziyareti olamaz. Hani, ABD Büyükelçisi'nin başı çektiği "elçiler açıklaması" için Kavala'nın kuzeni olan Akşener teşekkür etmek isteseydi, görüşme elçilikte gerçekleşirdi.

ABD'nin Yunanistan'ı silah deposu haline getirmesinden malum terör örgütünü silahlandırmasına kadar rahatsızlığını dile getirmek için görüşmesini de zaten Akşener'den beklemiyoruz. Şimdilik ağzı bozuk adamları, şehitlerin bacılarına küfretmesinler yeter!..



Lafı dolaştırmaya gerek yok: Satterfield'in Akşener ziyaretinin nedeni, cumhurbaşkanı adayı konusunda Millet İttifakı'nda oluşan çatlağı onarmaktır.

Malumunuz, Mersin mitingiyle Kılıçdaroğlu boy gösterdi; "Ben de varım" dedi. Maksadı, cumhurbaşkanı adayı olmak değil, CHP Genel Başkanlığı'nı garanti altına almak için elini yüksek tutmaktan ibaret.



Kendisini aday yapmayacaklarını, Abdullah Gül'ün has adamlarının 14. Kat'ı yol yaptığına bakarak kestiriyordur.

Kılıçdaroğlu parti genel başkanlığını kaybetmeyi göze alamaz. Bu nedenle de İmamoğlu'nun aday gösterilmesini asla kabul etmeyecektir.

Akşener bu zaafını bildiğinden üzerine gidiyor. "Ya İmamoğlu'nu aday gösterirsin ya da beni" demeye getiriyor.

Bir iki hafta evvel Akşener, İmamoğlu'nun davetlisi olarak katıldığı törende, "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" dedi. Hem de toplantıda hazır bulunan Kılıçdaroğlu'na nispet verircesine.



Zavallı Kılıçdaroğlu ne yapsın?!

O da insan sonuçta. Onun da duyguları var. İçinde yaşadığı fırtınaları kimse bilmiyor. İçi başka dili başka söylüyor. Örselenmiş duygularını naçar el hareketlerine yansıtıyor.

Yetmezmiş gibi "refikim" dediği Davutoğlu tarafından da tabiri caizse satışa getirildi.

CHP'nin İBB Başkanı İmamoğlu'nun geçen gün Davutoğlu'nu ailecek ziyaret etmesi, Millet İttifakı'ndaki Kılıçdaroğlu- Gül-Karamollaoğlu kampına karşı Akşener-İmamoğlu-Davutoğlu kampının netleşmeye başladığının göstergesi. Gizli ortak HDP mi? Şimdilik tavrını net bir şekilde ortaya koymamış olsa da sanki Gül kampına daha sıcak bakıyor gibi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDA KİM KİMİ İSTEMİYOR

Gazeteci Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde ittifakta kimin kime oynadığını, kimin kimi istemediğini yazdı. Selvi'nin yazısı şu şekilde:

2023'e giderken, muhalefeti en çok kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu sarsacak gibi görünüyor.

O nedenle muhalefet cephesinden kim kimi istiyor, kim kimi istemiyor diye bir tablo ortaya koymanın zamanı geldi.

Tabii süreç içerisinde roller değişecek. Sürpriz isimler ortaya çıkacak. Kiminin şansı artacak, kiminin şansı kalmayacak. O nedenle bunu erken hazırlanmış bir tablo olarak görebilirsiniz.

KİM KİMİ İSTEMİYOR?

Kemal Kılıçdaroğlu:

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı.

"Ankara ve İstanbul'da, Belediye Meclisleri'nde çoğunluk değiliz. Belediye başkanlarımız aday olursa AK Parti onların yerine belediye başkanını seçer" demişti.

Ekrem İmamoğlu ismi gündeme getirildiğinde ise, "Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur. Toplum bir popstar bekler" diye karşılık vermişti.

Meral Akşener:

Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor.

En son İYİ Parti'nin güçlü isimlerinden Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'na, "İdealist davranmalı, nefis zamanı değil" diye mesaj verdi. Aydın, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi.

Abdullah Gül'ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı formülüne karşı.

Temel Karamollaoğlu:

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı.

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olur ama parti lideri oldukları için kazanamazlar" demişti.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak cumhurbaşkanı olması için temaslarda bulunan Karamollaoğlu, Akşener'in tavrı nedeniyle başarılı olamamıştı. Karamollaoğlu, Gül'ün ortak adaylık formülünün artık geçerli olmadığını düşünüyor, AK Parti ve MHP tabanından oy alabilecek bir cumhurbaşkanı adayı öneriyor.

Ekrem İmamoğlu:

Kendisi dışındaki herkesin cumhurbaşkanı adaylığına karşı. Ama özellikle de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının, kendisinin aday olmayacağı anlamına geldiğinin farkında.

KİM KİMİ İSTİYOR

Kılıçdaroğlu:

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için kararlı bir kampanya yürütüyor. Cumhurbaşkanı adaylığında favori isimler olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı gerilettikten sonra cumhurbaşkanı adaylığı için her geçen gün mesafe almaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, son anda kazanamayacağını görürse geri adım atar mı? Millet İttifakı'nın ortakları Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu kazanacak aday modelinde ısrar edip Kılıçdaroğlu'nu engeller mi? Cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği süreçte bu soruların cevabını arayacağız.

Akşener:

Başbakanlığa talip olduğunu belirterek cumhurbaşkanı adaylığı yarışından geri çekildi. Ancak cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyor. "İkinci Fatih" dedi, "Yüzünde Rabbi Yessir" gördü. Son olarak İmamoğlu'na, "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim, ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" diye seslendi. Akşener böylece İmamoğlu'ndan yana tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Seçilecek aday modelinde ısrarlı olan Akşener, Ekrem İmamoğlu olmazsa bu kez Mansur Yavaş'ı tercih edebilir. İYİ Parti'de bir grup son anda ibrenin Akşener'e döneceğini savunuyor. Kılıçdaroğlu ortak aday olmak için bir dayatma içine girerse Akşener'in tavrı belirleyeceği olacak. Çünkü altın hisse Akşener'in elinde.

Karamollaoğlu:



Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde CHP'ye karşı olanların, Akşener aday olması halinde MHP tabanının ve HDP'lilerin destek vermeyeceğini düşünüyor. Seçimleri kazanabilmek için AK Parti ve MHP tabanından oy alabilecek milliyetçi-muhafazakâr bir profil peşinde. Bu kez Abdullah Gül ismini önermesi beklenmiyor. Ali Babacan'ın ortak adaylığına ise sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Tecrübeli bir politikacı olan Karamollaoğlu, prensiplerini ortaya koydu ama kimseye yeşil ışık yakmadı.