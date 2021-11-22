AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: CHP geçmişiyle hesaplaşsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son günlerde toplum nezdinde olumsuz karşılanan çıkışlar yapmaya başladığı belirtilen analiz raporunda, siyasi cinayetler olacağına dair bilgiler aldığını söylemesi, bürokratları, Merkez Bankası Başkanını tehdit etmesi, partisinin tezkereye "hayır" oyu kullanacağını ilan etmesi ve örgüt üyeliği ispat edilmesi nedeniyle KHK ile görevinden ihraç edilen kişileri yeniden göreve alacağını açıklamalarının bunlardan bazıları olduğuna dikkat çekildi.
KILIÇADAROĞLU TERÖR ÖRGÜTLERİNDE OLUMLU TEPKİ ALMAKTA
Kılıçdaroğlu'nun, bu açıklamalarının FETÖ ve PKK/PYD mensuplarından birçok olumlu tepki aldığına işaret edilen raporda, "Kılıçdaroğlu'nun bu gibi açıklamaları, kendisinin ve partisinin toplum nezdindeki itibarını sorgulanır hale getirmektedir" ifadesi kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada "helalleşme" açıklaması yaptığı anımsatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:
"CHP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sergilemiş olduğu birçok olumsuz tutum ve bunların yol açtığı birçok toplumsal travma bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu, ani bir çıkış ile toplumun birçok kesimi ile helalleşeceğini dile getirirken, bunu nasıl yapacaklarına dair ise herhangi bir somut yol sunmamıştır. CHP, toplumun büyük çoğunluğunun bilincinde ve bilinçdışında, Türkiye'ye çok şey kaybettiren ve derin sosyolojik fay hatları oluşturan Jakoben, Batı merkezci, İslam karşıtı ve etnik ayrımcılık içeren hal ve uygulamalarıyla yer etmiş, bu nedenle belirli bir oy oranına sıkışarak tek parti döneminden bu yana millet tarafından tek başına iktidara layık görülmemiştir."