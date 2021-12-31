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    • 31.12.2021 12:17
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kamu kurumlarını basmayı siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık haline getirdi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu ve son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı kabadayı gini basmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi" dedi.

    ’Siyasi eşkıya’

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumlarına adeta basarmış gibi gitmesini gündemine aldı.

    Erdoğan, şunları söyledi:

    "Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdır, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar.

    Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB'de yaşadık. "

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kamu kurumlarını basmayı siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık haline getirdi
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