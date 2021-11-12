Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'de

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."



Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderdi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Son dakika haberine göre tezkere Meclis'e ulaştı.