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    • 12.11.2021 14:44
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    • 12.11.2021 14:51
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    Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'de

    Son dakika haberine göre Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye ulaştı.

    Türkkan’ın fezlekesi TBMM’de
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."


    Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderdi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Son dakika haberine göre tezkere Meclis'e ulaştı.

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    Haberler Güncel Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'de
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