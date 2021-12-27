HDP'li Meral Danış Beştaş panikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu savundu! Ama iddiası yalan çıktı...

İktidarın, İstanbul'u büyük bir hukuksuzluk örneğiyle baskılamaya ve almaya çalıştığını söylemini kullanan Beştaş, önce siyasi kararın verildiğini, sonrasında idari uygulamaların ve hukuki kararların geldiğini iddia etti. Beştaş, "İstanbul'un anlamı bizim için farklı diyenler, krizi örtmek önce nasa sarıldılar. Bilahare ekonomik kurtuluş savaşından bahsettiler o da olmadı. Tıpkı Çiller gibi tutunamadılar..." diye konuştu.

HEPSİNİN ADLİ SİCİL KAYDI VAR AMA HDP'Lİ BEŞTAŞ YALAN SÖYLEMEYİ TERCİH ETTİ