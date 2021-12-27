HDP'li Meral Danış Beştaş panikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu savundu! Ama iddiası yalan çıktı...

Türkiye, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye terör örgütü militanlarının yerleştirilmesini konuşuyor.
İmamoğlu'nun seçilmesinde kilit rol oynayan HDP'nin Grup Başkanvekili Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna dair iddialar üzerine İçişleri Bakanlığınca özel teftiş başlatılması sonrası paniğe kapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni bir iddia ortaya attığını belirten Beştaş, "Terör, iltisak, bayrak, millet, vatan, onların elinde bir maymuncuk anahtarına dönüştü. Sandıkla alamadıkları her yere, bu maymuncuk anahtarıyla girmeye çalışıyorlar." dedi.
HDP PANİKLEDİ VE İMAMOĞLU'NU SAVUNMAYA BAŞLADI