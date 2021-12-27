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    • 27.12.2021 17:08
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    • 27.12.2021 17:23
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    HDP'li Meral Danış Beştaş panikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu savundu! Ama iddiası yalan çıktı...

    Cumhuriyet Halk Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilen FETÖ/PKK/KCK/MKLP/DHKP-C'li terör örgütleriyle bağlantılı suçluların ortaya çıkması gündemin ana konusu olurken HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İBB'yi savunarak, "Adli sicil kaydınızda bir suç yoksa işe alınmama gerekçesi yoktur." sözlerini sarf etti. Suç mahaline koşa koşa gelen HDP'nin iddiasının gerçek dışı olmasıysa dikkat çekti. Haberin detayları...

    AA
    HDP teröristleri istihdam eden İmamoğlu’nu savundu

    Türkiye, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye terör örgütü militanlarının yerleştirilmesini konuşuyor.

    İmamoğlu'nun seçilmesinde kilit rol oynayan HDP'nin Grup Başkanvekili Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna dair iddialar üzerine İçişleri Bakanlığınca özel teftiş başlatılması sonrası paniğe kapıldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni bir iddia ortaya attığını belirten Beştaş, "Terör, iltisak, bayrak, millet, vatan, onların elinde bir maymuncuk anahtarına dönüştü. Sandıkla alamadıkları her yere, bu maymuncuk anahtarıyla girmeye çalışıyorlar." dedi.

    HDP PANİKLEDİ VE İMAMOĞLU'NU SAVUNMAYA BAŞLADI

        İktidarın, İstanbul'u büyük bir hukuksuzluk örneğiyle baskılamaya ve almaya çalıştığını söylemini kullanan Beştaş, önce siyasi kararın verildiğini, sonrasında idari uygulamaların ve hukuki kararların geldiğini iddia etti. Beştaş, "İstanbul'un anlamı bizim için farklı diyenler, krizi örtmek önce nasa sarıldılar. Bilahare ekonomik kurtuluş savaşından bahsettiler o da olmadı. Tıpkı Çiller gibi tutunamadılar..." diye konuştu.

        HEPSİNİN ADLİ SİCİL KAYDI VAR AMA HDP'Lİ BEŞTAŞ YALAN SÖYLEMEYİ TERCİH ETTİ

        Beştaş, sandık korkusundan titreyen bir iktidarın olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

        "Biz erken seçim, sandık dedikçe onlar da sandıkta alamadıkları her yere yönelik böyle operasyonel bir tutum içerisine giriyorlar. Şimdi de Kürt düşmanlığının adı iltisak oldu. Kamu hizmetinde görev almak için adli sicil kaydı gereklidir. Adli sicil kaydınızda herhangi bir suç yoksa o işe alınırsınız ya da alınmazsınız. Adli sicil kaydınızda bir suç yoksa işe alınmama gerekçesi yoktur. Soylu ne diyor, 'Fişleyin, arşiv araştırması yapın.' diyor. Fişçi bakan oldu şimdi de. Bu araştırmayı nereden yaptı? Bu fişlemeyi, bu iltisak kavramını nasıl ortaya atabiliyor? Çünkü adli sicil kaydı Adalet Bakanlığı bünyesinde tutulan bir sistemde açığa çıkar. Herkesle ilgili bu adli sicil kaydı vardır. Burada da Adalet Bakanlığına noter muamelesi yapma gibi bir durum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesini hedef alan yaklaşım kayyum politikasının devamıdır."

        Beştaş'ın bahsettiğinin aksine İBB'ye alınan personlein hepsinin terör örgütleriyle olan bağı ve adli sicil kaydı bulunuyor.
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            Haberler Güncel HDP'li Meral Danış Beştaş panikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu savundu! Ama iddiası yalan çıktı...
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