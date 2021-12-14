CHP'li İBB'yi terör yuvası haline getirdiler! Polisimizi şehit edenlere de iş verdiler

24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü üyesi Elif Sultan Kalsen ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için de Galatasaray Lisesi önünde 11 Şubat 2015'te toplanan grup içerisinde yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis konuşmasında, "İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındı ve ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi. 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" dedi.