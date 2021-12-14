CHP'li İBB'yi terör yuvası haline getirdiler! Polisimizi şehit edenlere de iş verdiler

İBB'nin PKK terör örgütü üyelerinin yanı sıra DHKP-C'lileri de belediyenin kritik birimlerinde göreve aldığı ortaya çıktı. DHKP-C terör örgütü üyeleri arasında en dikkat çeken isim ise Fırat D. oldu.
AÇLIK GREVİ YAPTI
SABAH'ta yer alan habere göre, Fırat D. 24-27 Temmuz 2015'te İstanbul Gazi Mahallesi'nde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla 4 Ağustos 2015'te gözaltına alındı, 6 Ağustos'ta tutuklandı. Fırat D., konulduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 3-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 10 gün süreli açlık grevi eylemine katıldı.
24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü üyesi Elif Sultan Kalsen ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için de Galatasaray Lisesi önünde 11 Şubat 2015'te toplanan grup içerisinde yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis konuşmasında, "İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındı ve ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi. 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" dedi.