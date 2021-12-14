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    • Güncel
    • 14.12.2021 06:59
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    • 14.12.2021 06:59
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    CHP'li İBB'yi terör yuvası haline getirdiler! Polisimizi şehit edenlere de iş verdiler

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeyi adeta terör yuvası haline getirdi. Birkaç gündür ortaya çıkan belgeler ile İBB'nin terörist kadrosu da gözler önüne serildi. İBB ve bağlı şirketlerinde görevli DHKP-C üyeleri arasında polis Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edildiği gösterilerde tutuklananlar olduğu da gündeme bomba gibi düştü.

    CHP’li İBB’yi terör yuvası haline getirdiler!

    İBB'nin PKK terör örgütü üyelerinin yanı sıra DHKP-C'lileri de belediyenin kritik birimlerinde göreve aldığı ortaya çıktı. DHKP-C terör örgütü üyeleri arasında en dikkat çeken isim ise Fırat D. oldu.

    AÇLIK GREVİ YAPTI
    SABAH'ta yer alan habere göre, Fırat D. 24-27 Temmuz 2015'te İstanbul Gazi Mahallesi'nde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla 4 Ağustos 2015'te gözaltına alındı, 6 Ağustos'ta tutuklandı. Fırat D., konulduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 3-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 10 gün süreli açlık grevi eylemine katıldı.

    24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü üyesi Elif Sultan Kalsen ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için de Galatasaray Lisesi önünde 11 Şubat 2015'te toplanan grup içerisinde yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis konuşmasında, "İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındı ve ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi. 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" dedi.

        Buna karşılık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye sözcüsü Murat Ongun gerçekleri çarpıtmak için olayı manipüle etti. Murat Ongun, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği ve Kandil'e giderek örgüt yöneticilerinden talimat aldığı için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın işe döneceğini açıkladı. Konu İBB Meclisi'nde de gündeme taşındı. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sahadan gelen bilgilerin vahim olduğunu belirterek, "Derhal soruşturma başlatılmalı ve gereği yapılmalı" dedi.

        ŞEHİT POLİSİN BABASI İBB'YE İSYAN ETTİ: BUNLAR VİCDANSIZ!
        Şehit polis Muhammet Fatih Sivri'nin babası Mehmet Sivri SABAH'a konuştu: Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediye iş verebiliyor. Bunlara İstanbul'u nasıl teslim ediyorlar? Duyunca kahroldum. Bunlar tamamen vicdansızlar. Onların oy aldığı kişiler zaten belli. Mecburen tabii vaat verdikleri için onları işe alıyorlar. Bir an önce devletimizin bu isimleri tespit edip adalet önüne çıkarması gerekiyor. Şehit aileleri olarak bunu istiyoruz. İstanbul çok büyük bir şehir. Vatan için bir şehit verdim. İçimde kor yanarken bu isimlerin belediyede çalışması bizi tamamen kahrediyor.

        İBB SUÇLULAR İLE DOLDURULDU
        Yine         İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nde çalışan DHKP-C üyesi Halil Y. İstanbul Adliyesi ana giriş kapısı dışında, kapının iki yanında bulunan demir bahçe çitlerine 26 Haziran 2006'da kendini zincirleme eylemi gerçekleştireceği sırada gözaltına alındı. 4 Eylül 2006'da Ömerbican Tüzgener ve ailesinin darp edilerek, ikamet ve otoda ızrar eylemi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Aralık 2007'de tutuklandı. DHKP/C terör örgütü mensubu olmak suçundan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutukluyken cezaevlerinde gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonlarını protesto etmek amacıyla 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren 3 gün süreli açlık grevine katıldı.

            TERÖRİST CENAZESİNE KATILDILAR
            Yılmaz             F., 3 Mart 2016'da İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensuplarından Çiğdem Yakşi'nin Eskişehir'deki cenaze törenine giden TAYAD organizesindeki otobüs içerisinde yer aldı. Araç içerisinde ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraf ve pankart bulunması üzerine otobüstekiler gözaltına alındı. Yılmaz F. 21 Mayıs 2021'den itibaren İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği'nde işe alındı. Yılmaz F., İstanbul'da DHKP-C terör örgütü yayın organı "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş" isimli derginin dağıtımını yaptığı sırada, Edirne'de ise DEV-GENÇ'in kuruluşu kapsamında düzenlenen etkinliklerde "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

            Özgür B., TAYAD'ın İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda bulunan ve 1996 Temmuz ayında cezaevlerindeki açlık grevi eyleminde ölen DHKP/C terör örgüt mensubu Yemlihan Kaya'nın mezarı başında yapılan anma törenine katıldıktan sonra gözaltına alındı. DHKP/C terör örgütü yapılanması Halk Cephesi tarafından, 27 Aralık 2009'da Edirne'de faaliyet gösteren 5 kişinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla, 3 Ocak 2010 tarihinde basın açıklaması yapmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giden otobüsün güvenlik gerekçesiyle durdurularak arama yapılması akabinde GBT sorgusunda gözaltına alındı. 10 Nisan 2021'de İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe alındı.

            MKP'Lİ, PERSONEL YÖNETİM ŞİRKETİNDE
            PKK ve DHKP-C üyelerinin yanı sıra MKP üyelerinin de İBB'de işe alındığı ortaya çıktı. Uğur D., MKP terör örgütü faaliyetleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 19 Şubat 2019'da İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı ve şahsa 20 Şubat 2019'da adli kontrol ve ev hapsi tedbiri uygulandı. Uğur D., 27 Mart 2020 itibarıyla İstanbul Personel Yönetim şirketinde işe alındı.
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            Haberler Güncel CHP'li İBB'yi terör yuvası haline getirdiler! Polisimizi şehit edenlere de iş verdiler
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