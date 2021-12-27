SON DAKİKA! FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu! Her yerde aranıyordu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu.

Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

YARGILAMA SÜRECİ

Nazire Terzi hakkında, darbe girişimi öncesi eşi darbeci general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018'de Terzi'yi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 18 yıl hapse mahkum etmişti.

Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Terzi hakkındaki hükmü bozmuştu.

Sanığın eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesi arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtilen bozma kararında, Nazire Terzi'nin eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği belirtilmişti.

Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Terzi, 9 Kasım 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.