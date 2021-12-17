CHP'li İBB vatan haini FETÖ'cüleri işe aldı! ByLock abone listesinde yer alan o isimler tepki çekti

PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken SABAH, İBB'ye alınan isimlerle ilgili şok bilgilere ulaştı. İBB'de işe alınan isimler arasında ByLock ve ankesör kullanıcısı 3 ismin olduğu ortaya çıktı. İşe alınan bu isimlerden biri ihraç polis, diğeri de ihraç kaydı bulunan astsubay.