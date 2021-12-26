Son dakika: CHP'li İBB'nin terörle iltisaklı çalışanları İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi! Teftiş başlatıldı...

İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İşbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." denildi.
İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı açıklamdan satır başları şöyle;
PKK, DHKP-C,MLKP, MKP, FETÖ...
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.
İDDİA VE TESPİTLER ÖZEL TEFTİŞİN KAPSAMINDA
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İşte Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan o paylaşım;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler…— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 26, 2021
DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız ⬇️ pic.twitter.com/qxui8jTUxU