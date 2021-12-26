Son dakika: CHP'li İBB'nin terörle iltisaklı çalışanları İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi! Teftiş başlatıldı...





İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı açıklamdan satır başları şöyle;



PKK, DHKP-C,MLKP, MKP, FETÖ...

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.