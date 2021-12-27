İBB işe aldığı kişi sayısını açıklamıyor! AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye sert tepki

Bunlar Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararı ile tescillenmiş bir belediye. Belediye adına konuşanlar, sayın Belediye Başkanı, 'Kanım dondu' dedi. Mahkeme ne dedi, böyle bir görüntü yok. Mahkeme kararı ile yalancılığı tescillenmiş bir kişiye mi inanacağız? Yoksa kayıtlara ma inanacağız?

İBB'nin SGK'ya 'Ben işe aldım' dediği 12 Kasım 2021'e kadar 45 bin 29 kişidir. İsim isim burada. Rakamlarına inanıyorlarsa, antetli kağıtla çıkıp Meclis'te açıklama yapsınlar.

"İBB KORİDORLARINDA İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN AÇIKLADIĞINDAN DAHA FAZLASI KONUŞULUYORDU"

İBB'ye alınan terörle iltisaklı kişilerin tespit edilmesi sonrası başlatılan özel teftiş kararını değerlendiren Göksu, şu ifadeleri kullandı: