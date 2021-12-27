İBB işe aldığı kişi sayısını açıklamıyor! AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan 45 bin personelden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğunun tespit edilmesi üzerine özel teftiş başlatıldı. İBB, duruma itiraz ederken, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu A Haber'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Göksu, "Köşeye sıkıştılar. Devlet bu ulusal güvenlik sorununa karşı kenarda mı duracak? Devlet kenarda durmaz." dedi. Göksu, İBB'nin 45 bin kişiyi işe almadığını öne sürmesine de yanıt verdi, "Yaptığınız işin doğru olduğuna inanıyorsanız, Meclis üyelerine neden bu bilgileri vermiyorsunuz? Niçin vermiyorlar? Çünkü yalan söylüyorlar. Bunlar Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararı ile tescillenmiş bir belediye." diye konuştu.
"BAŞARI HİKAYESİ YAZAMAYINCA SAHTE KAHRAMANLIK MASALI YAZDILAR"
Göksu, İBB'ye alınan 45 bin 29 kişi ile ilgili süreci şu sözlerle değerlendirdi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği rakamlar, İçişleri Bakanımızın ifade ettiği rakamlar ve bizim daha önce İBB Meclisi'nde açıkladığımız rakamlar çerçevesinde tartışmalar sürüyor. Bu tartışma çerçevesinde İBB bir türlü esasa gelemiyor. İBB Başkanı bir başarı hikayesi yazamadığı için sahte kahramanlık üzerine bir masal yazmaya çalışıyorlar.