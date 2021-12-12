Kirli ittifak bir kez daha ayyuka çıktı! HDP - CHP kardeşliği: "İstanbul bizi bekliyordu, geldik Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz"





"İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ BİLECEK Kİ..."

HDP'li Sezai Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.