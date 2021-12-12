Kirli ittifak bir kez daha ayyuka çıktı! HDP - CHP kardeşliği: "İstanbul bizi bekliyordu, geldik Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.
İTTİFAK BİR KEZ DAHA AYYKUKA ÇIKTI
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Yeni seçilecekler de bu mirası en güzel şekilde devralıp büyütecekler. Ve büyüdükçe kazanacağız" ifadelerini kullandı ve HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği destekle Millet İttifakı'na İstanbul'u kazandırdığını vurguladı.
Sancar, "İstanbul bizi bekliyordu, geldik. Bütün Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz" dedi.
Sancar'ın bu sözleri İstanbul seçimlerindeki ittifakı da bir kez daha ayyuka çıkardı ve "seçimi CHP kazansa diyet olarak hangi devlet kadrolarını HDP'ye verir?" sorusunu da gündeme getirdi.