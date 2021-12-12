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    • 12.12.2021 18:59
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    Kirli ittifak bir kez daha ayyuka çıktı! HDP - CHP kardeşliği: "İstanbul bizi bekliyordu, geldik Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz"

    CHP'nin HDP ile olan ittifakı bir kez daha ayyuka çıktı... HDP'li Mithat Sancar, İstanbul'da yaptığı konuşmada 2023 seçimlerini işaret ederek "İstanbul bizi bekliyordu, geldik. Bütün Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki seçimlerin ardından ittifakın diyeti olarak HDP listelerinden İBB'ye alınan terör bağlantılı isimler gündemdeki yerini korurken Sancar'ın bu açıklaması "seçimi CHP kazansa bu kez diyet olarak hangi devlet kadrolarını HDP'ye verir?" sorusunu da akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kirli ittifak bir kez daha ayyuka çıktı!

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.



    İTTİFAK BİR KEZ DAHA AYYKUKA ÇIKTI
    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Yeni seçilecekler de bu mirası en güzel şekilde devralıp büyütecekler. Ve büyüdükçe kazanacağız" ifadelerini kullandı ve HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği destekle Millet İttifakı'na İstanbul'u kazandırdığını vurguladı.

    Sancar, "İstanbul bizi bekliyordu, geldik. Bütün Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz" dedi.



    Sancar'ın bu sözleri İstanbul seçimlerindeki ittifakı da bir kez daha ayyuka çıkardı ve "seçimi CHP kazansa diyet olarak hangi devlet kadrolarını HDP'ye verir?" sorusunu da gündeme getirdi.



        HDP'Lİ GARO: İSTANBUL'U KURTARDIK
        HDP'li Garo Paylan da 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı konuşmada, HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği destekle Millet İttifakı'na İstanbul'u kazandırdığını vurgulayıp, "İstanbul'u hep birlikte kazandık. Faşistlere vermedik, İstanbul'u kurtardık. Demokratik bir anlayışa teslim ettik" demişti.



        "İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ BİLECEK Kİ..."
        HDP'li Sezai Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.



        HDP'YE SEÇİM DİYETİ: İBB PKK YUVASI OLDU
        CHP, seçimlerin diyetini HDP'ye belediye kadrolarını terörle ilişkili kişilerle doldurarak ödedi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kovduğu binlerce işçi yerine HDP listelerinde yer alan PKK'lı isimleri işe aldı. O isimlerin pek çoğunun dağ kadrosunda faaliyet gösterip yakalananlardan oluştuğu belirlendi.



            İBB'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde kaydı bulunan Ömer K.'nın 2013'te PKK/KCK adına faaliyet göstermek amacıyla dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalanan isimlerden oluştuğu öğrenildi. Aynı şirkette kaydı bulunan Mustafa K.'nın da 2013'te kırsal alana katılım yaptığı tespit edildi.



            2014'te Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK'nın kırsal alanına katılım yapan Serbun Y.'nin ise İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de çalıştığı kaydedildi.



            KİMLİK BİLGİLERİ MAĞARADA
            2001'de Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gercüş Düzmeşe Köyü kırsal alanında yapılan arazi arama tarama sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar içerisinde kimlik bilgileri bulunan Hüdeydan E.'nin ise belediye iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi şirketinde görev yaptığı, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketindeki Emrullah A.'nın ise 2015'te Irak'ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı'ndan PKK/ KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katılan isimlerden olduğu öğrenildi.



                PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan paçavralarla HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ile yürüyüş eylemlerine katılan, 'Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür' şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankartlarla eylemelere katılan Osman B.'nin ise İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde çalıştığı, aynı şirkette çalışan Nurettin K.'nın da KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle 2012'de yakalanıp cezaevine gönderildiği belirtildi.
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                Haberler Güncel Kirli ittifak bir kez daha ayyuka çıktı! HDP - CHP kardeşliği: "İstanbul bizi bekliyordu, geldik Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz"
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