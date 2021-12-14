Kış geldi doğal gaz depolama ve LNG tesislerinde teyakkuz başladı

Doğal gaz tüketiminin hızla yükseldiği kış döneminde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Marmara Ereğlisi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali'nde hareketlilik arttı.
Anadolu Ajansı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) işlettiği ve Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ndeki çalışmaları görüntüledi.
Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, Değirmenköy ve Kuzey Marmara olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Değirmenköy'deki rezervuarlarda yıllık 600 milyon metreküp, Kuzey Marmara'da denizin altındaki rezervuarlarda ise 2 milyar 500 milyon metreküp doğal gaz depolanabiliyor.
Söz konusu rezervuarlara basılan gaz, ihtiyaç halinde işleme tabi tutulacak ortak tesise gönderiliyor. Burada belirli süreçlerden geçen gaz, BOTAŞ'ın ana iletim hattına basılmaya uygun hale getiriliyor. İletim hattına günlük 28 milyon metreküp gaz verebilme kapasitesine sahip tesiste, Türkiye'nin şu andaki günlük doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u karşılanıyor.
Silivri Yer Doğal Gaz Depolama Tesisi İşletme Müdürü Erkan Akbaş, tesisin Türkiye'nin gaz arzındaki kritik altyapılarından biri olduğunu ve iki ana işlevinin bulunduğunu belirtti.