Kış geldi doğal gaz depolama ve LNG tesislerinde teyakkuz başladı

Akbaş, tesisteki doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve yıllık toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe çıkacağını söyledi.

Kapasite artırma çalışmalarını 2022'nin son çeyreğine kadar tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Akbaş, "Denizde iki sondaj platformu, kuyu açma çalışmalarını sürdürüyor. Bir tanesi kuyuların büyük bir kısmını açmış durumda. Şu anda toplam 3 milyar 141 milyon metreküp olan yıllık depolama kapasitemiz, 4,6 milyar metreküpe ulaşacak. Günlük 28 milyon metreküp olan geri üretim kapasitemiz 75 milyon metreküpe, 21 milyon metreküp olan enjeksiyon kapasitemiz ise 45 milyon metreküpe yükselecek." diye konuştu.

Öte yandan eş zamanlı olarak yaklaşık 4,2 megavatlık rüzgar türbininin inşa edileceği tesisin, bu yatırımla 2022'nin ilk yarısı bitmeden kendi enerji ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.