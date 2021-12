CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her gün 72,5 milyon TL harcamış!

"CHP'li İBB, 2021 yılında her gün 72,5 milyon TL para harcamış. Her gün 72,5 milyon TL İBB 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de aynen 2022 yılına da koymuş. O zaman her gün harcadığınız "72,5 milyon TL nerede?"

"ÇIKIN BUNLARIN HESABINI VERİN, NEREYE HARCADINIZ?"