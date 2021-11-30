CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaadini tutmayarak İBB ihalelerinin yaklaşık yüzde 85'ini gizli yaptırdığı ortaya çıktı!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmanın devamında yapılan açık ihalelerin de alt taşeronlara ihale etme yöntemiyle kapalıya çevrildiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Burada iki not da düşeceğim.

1- Açık ihaleler 1.624 ama bu ihalelerin çok büyük kısmı iştirakler almış. İştirakler de bu ihaleleri aldıktan sonra alt taşerona ihale ederken yine kapalıya çevirmişler ihaleyi