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    • Güncel
    • 30.11.2021 14:28
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    • 30.11.2021 15:50
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaadini tutmayarak İBB ihalelerinin yaklaşık yüzde 85'ini gizli yaptırdığı ortaya çıktı!

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün İBB Meclis Toplantısı'nda konuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun kamu ihalelerinin büyük bir bölümünü gizli yaptığını açıklayan Göksu, yerel seçim öncesi verilen bu son derece kritik vaadin yerine getirilmediğini gözler önüne serdi. Böylece CHP'li İmamoğlu'nun gizli olarak yaptırdığı ihalelerde rant ve hile şüphesi kuvvetlendi. İşte o skandal ihale sayısı...

    İmamoğlu ihalelerin büyük kısımını gizli yaptırmış!
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    2019'da kampanyasını yürüten ajansın "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullanarak bir kısım İstanbulluyu aldatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en büyük vaatlerinden birini daha yerine getirmedi.

    YALAN VE HİLE...

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, ihalelerde şeffalık sözü veren İmamoğlu'nun kamu ihalelerindeki rantı ve hileyi göstermemek için yaptığı uygulamaya sert tepki gösterdi.

    "KAPALIYA ÇEVİRMİŞLER İHALEYİ"

    İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmanın devamında yapılan açık ihalelerin de alt taşeronlara ihale etme yöntemiyle kapalıya çevrildiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

    "Burada iki not da düşeceğim.

    1- Açık ihaleler 1.624 ama bu ihalelerin çok büyük kısmı iştirakler almış. İştirakler de bu ihaleleri aldıktan sonra alt taşerona ihale ederken yine kapalıya çevirmişler ihaleyi

        2- İBB Başkanı ihaleleri canlı yayınlayacağım demişti. Ancak 11.415 ihaleden sadece 24 tanesi canlı yayınladı."

        İHANETİN BÖYLESİ: 11 BİN 415 İHALE'NİN SADECE...

        İBB Meclis Toplantısı'nda konuşan Göksu, "İBB Başkanın bir konuda daha yalan söylediğini belirledik" diyerek şu ifadelere yer verdi:

        "Sayın başkan ne demişti? Bütün ihaleleri canlı yayınlayacağım." hatırlatması ile başlayan Göksu, "Tarihi belgeyi açıklıyorum. 1 Temmuz 2019 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında İBB tarafından 11 bin 415 ihale yapılmış. Bin 624'ü açık ihale, o da 500 küsur tanesi büyükşehirin, önce şirketlere verilmiş açık ihale olarak, şirketlerde de kapalıya çevrilmiş." dedi ve İmamoğlu'na şunu sordu:

            "11 bin 415 ihale yaptınız, kaç tanesini canlı yayınladınız?"

            Göksu, 11 bin 415 ihale yapıldığını ve 24 tanesinin canlı yayınlandığını söyledi.

            "ŞEFFAFLIK, ADALET BUNLAR SİZİNLE ÖRTÜŞMEZ!"

            İhalelerin detaylarını da aktaran Başkan Göksu, şöyle konuştu:

            "11 bin 415 ihale, bin 624'ü açık, gerisi kapalı. İstanbul Ağaç A.Ş 2 bin 45 ihale yapmış. Sadece 14 tanesi açık ihale. Niye? Oradan başka bir yer finanse ediliyor, onu herkes biliyor. İBB'nin toplam bütün birimlerinde yapılan ihale sayısı 11 bin 415. Şeffaflık, adalet... Bunlar sizinle örtüşmez."

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            Haberler Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaadini tutmayarak İBB ihalelerinin yaklaşık yüzde 85'ini gizli yaptırdığı ortaya çıktı!
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