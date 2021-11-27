İBB ulaşımda sıfır çekti! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şekilden şekile girdi

Yönetimin ulaşım konusunda sınıfta kaldığını dile getiren Göksu, "Biz İstanbul ve İstanbullular için yapılan her iyi şeyi takdir ederiz. Burada da bizim başlattığımız ve çoğunu bitirmek üzere olduğumuz metroların bir kısmını devam ettiriyor olmanızı memnuniyet verici olarak görüyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Keşke; deprem, biyolojik arıtma, otoparklar, yeşil alan üretme gibi konularda da başlattığımız vizyoner çalışmaları iptal etmek yerine bitirseydiniz" dedi.

"KARNENİZİ KENDİNİZ YAZDINIZ"