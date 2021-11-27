İBB ulaşımda sıfır çekti! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şekilden şekile girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul'un hemen her noktasına 'İstanbul'da aynı anda 10 metro çalışması' yazılı billboardlar astı. Ancak İBB yönetiminin bu sözü de gerçek dışı çıktı. Yönetiminin 2 yıldır ilerleme kaydedemediği ortaya çıktı.
2022 yılı Mali Bütçesi görüşmelerinde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, AK Parti döneminde yapımına başlanan fakat CHP İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yapımı durdurulan projelere dikkat çekti.
Yönetimin ulaşım konusunda sınıfta kaldığını dile getiren Göksu, "Biz İstanbul ve İstanbullular için yapılan her iyi şeyi takdir ederiz. Burada da bizim başlattığımız ve çoğunu bitirmek üzere olduğumuz metroların bir kısmını devam ettiriyor olmanızı memnuniyet verici olarak görüyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Keşke; deprem, biyolojik arıtma, otoparklar, yeşil alan üretme gibi konularda da başlattığımız vizyoner çalışmaları iptal etmek yerine bitirseydiniz" dedi.
"KARNENİZİ KENDİNİZ YAZDINIZ"
Sabah'ın haberine göre 'Metro konusunda kendi karnenizi kendiniz yazmışsınız zaten' diyen Göksu şu eleştirilerde bulundu: