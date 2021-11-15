İstanbullu işten çıkıp evine gidemiyor! CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, vatandaşı usandırdı: Bu kez tramvaylar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet etmek yerine eziyet çektirmeye devam ediyor.
Bakımsızlıktan tel tel dökülen İETT otobüslerindeki fiyaskonun yanı sıra sık sık arızalanan metrolar vatandaşı canından bezdirirken bir de bu eziyete tramvaylar eklendi.
T4 TRAMVAYLARINDAKİ HABERSİZ ÇALIŞMA AKSAMALARA YOL AÇTI
Sabah saatlerinde T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle, tramvayın Edirnekapı durağında yoğunluk oluştu.
Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, sonraki durağa bekleme nedeniyle 16 dakikalık gecikme ya da ücretsiz İETT otobüsleriyle ulaşabildi. Vatandaşlar ise çalışmanın duyurulmamasından ve gece saatlerinde yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.