İstanbullu işten çıkıp evine gidemiyor! CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, vatandaşı usandırdı: Bu kez tramvaylar





BEDEN OLARAK BURADA AKIL OLARAK DEĞİL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kabaktepe, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını vurguladığı İmamoğlu'nun aklının cumhurbaşkanı adaylığında olduğunu ve bu nedenle de İstanbul'a hizmet edemediğini ifade etti.



İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.