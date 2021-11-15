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    • Güncel
    • 15.11.2021 21:04
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    • 15.11.2021 22:24
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    İstanbullu işten çıkıp evine gidemiyor! CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, vatandaşı usandırdı: Bu kez tramvaylar

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbilmezliği ile vatandaşı usandırmaya devam ediyor. Vatandaşa hizmet etmek yerine eziyet etmeyi tercih eden Ekrem İmamoğlu yönetiminin İETT otobüslerindeki fiyaskosu metro ve tramvaylara da sirayet etti. Bağcılar - Kabataş T1 hattında tramvayın bir türlü gelmemesi duraklarda yoğunluğa yol açtı. Takvim.com.tr, İBB'nin aksaklığı yüzünden İstanbullunun tramvay, metro, metrobüs ve otobüslerde çektiği çileyi sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li İBB İstanbulluyu usandırmaya devam ediyor!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet etmek yerine eziyet çektirmeye devam ediyor.


    Bakımsızlıktan tel tel dökülen İETT otobüslerindeki fiyaskonun yanı sıra sık sık arızalanan metrolar vatandaşı canından bezdirirken bir de bu eziyete tramvaylar eklendi.



    T4 TRAMVAYLARINDAKİ HABERSİZ ÇALIŞMA AKSAMALARA YOL AÇTI
    Sabah saatlerinde T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle, tramvayın Edirnekapı durağında yoğunluk oluştu.



    Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, sonraki durağa bekleme nedeniyle 16 dakikalık gecikme ya da ücretsiz İETT otobüsleriyle ulaşabildi. Vatandaşlar ise çalışmanın duyurulmamasından ve gece saatlerinde yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.




        KRİZİN ADRESİ BU KEZ T1 HATTI
        Akşam saatlerinde İstanbullu için krizin adresi Bağcılar - Kabataş T1 tramvay hattıydı...

        T1 tramvay hattı üzerinde bulunan Beyazıt durağında, tramvayın bir türlü gelmemesi sabır sınırlarını zorlayan manzaralara sahne oldu.

        STADYUMDA BU KADAR KALABALIK YOK!
        Kabataş - Bağcılar tramvay hattını kullanan bir İstanbullu oluşan yoğunluğu "Burası 'Şampiyonlar Ligi' gibi. Stadyumda yok bu kalabalık" sözleriyle dile getirdi.



        İSTANBULLUNUN ÇİLESİ OBJEKTİFLERDE
        İstanbul'da günün her saati oluşan trafik, iş çıkış saatlerinde kilit bir seviyeye ulaşıyor. Araçlar tampon tampona ilerlerken tramvay, metro, metrobüs ve otobüslerde de büyük yoğunluk hakim.

        Evlerine ulaşmak isteyen İstanbullular toplu taşıma araçlarına binmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

        İstanbul'un çeşitli noktalarından objektiflere yansıyan görüntüleri sizler için derledik.


        Tramvay duraklarında oluşan yoğunluk


        Otobüslerdeki manzara


        Metrobüs durakları



        BEDEN OLARAK BURADA AKIL OLARAK DEĞİL
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kabaktepe, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını vurguladığı İmamoğlu'nun aklının cumhurbaşkanı adaylığında olduğunu ve bu nedenle de İstanbul'a hizmet edemediğini ifade etti.

        İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

            VATANDAŞIN PARASI HİZMETE DEĞİL PR'A AKTI
            İstanbul'u yönettiği günden beridir elle tutulur bir projeye imza atmayıp, şehrin temel sorunlarına görmezden gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı tek şey PR hizmeti. Altyapıdan, ulaşıma birçok sorunla yaşamaya çalışan vatandaşların parası İBB'nin konserlerine vb. organizasyonlarına akıyor. Son olarak İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapması büyük tepki çekti. İmamoğlu'nun Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira akıttığı ortaya çıktı.
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            Haberler Güncel İstanbullu işten çıkıp evine gidemiyor! CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, vatandaşı usandırdı: Bu kez tramvaylar
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