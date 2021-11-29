İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi önceki gün Pendik'te ilçe belediyesinden ruhsat alınmadan yapılmak istenen KİPTAŞ konutlarının temelini attı.
İBB'ye ekonomik katkı olması amacıyla fahiş fiyatlar üzerinden satışının planlandığı konutların ise belediyesinden ruhsat alınmadan yapılmak istendiği ortaya çıktı. Kaçak ve ruhsatsız yapılar in Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ne İBB yönetiminin ne de KİPTAŞ yönetiminin kendilerini haberdar ettiklerini belirtti. Olaydan rutin zabıta denetimlerinden haberdar olduklarını aktaran Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, mahkemeye gideceklerini ifade etti.
'RUHSAT ALMAYA GEREK YOK'
Önceki gün ruhsatsız konutların temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hedefine Pendik Belediye Başkanı Cin'i aldı. Sabah'ta yer alan habere göre konutların, vatandaşa sosyal konut üretmek olmadığını İBB'ye kaynak elde etmek amacıyla yapılmak istendiğinin altını çizen İmamoğlu, Cin'in konuyla ilgili mahkemeye gidecekleriyle ilgili sözlerine yönelik, "Pendik Belediye Başkanı arkadaşımızın bu projeye karşı mahkemeye gideceğini şaşkınlıkla izledim. Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu vatandaşlarımızın, burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim. Değerli Belediye Başkanı arkadaşımız da burada yapılan işle ilgili kendisine hiçbir haber verilmediğini, bilgi verilmediğini ve bu konuda bir hukuksal mücadeleye girişeceğini beyan etmiş. KİPTAŞ'ın burada, İBB'nin almış olduğu ruhsatla ilçe belediyesine herhangi bir belge ya da onay almasının bir şekilde kanunda yeri yok. Yani böyle bir ihtiyacı yok" iddiasında bulundu.
PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN'DEN TEPKİ
İBB Başkanının 'Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu vatandaşlarımızın, burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim' sözleri sonrasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin açıklamada bulundu.