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    • Güncel
    • 02.12.2021 07:00
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    • 02.12.2021 07:00
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    Son dakika: CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri gerçekleştirmiyor!

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce düzinelerce söz verdi. Fakat gelinen noktada verdiği sözleri gerçekleştirmedi. "Metro hattını iki katına çıkaracağım"' vaadinde bulunan İmamoğlu, çalışmaları durdururken, mevcut metrolardaki yürüyen merdivenleri de kapattı.

    İmamoğlu verdiği sözleri gerçekleştirmiyor!

    Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB 2022 bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelirken verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Göksu, İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini hatırlatarak şu soruları sordu:

    "Seçim döneminde sırf oy alabilmek için birçok vaatte bulunan Sayın Başkan, bu sözlerinin hepsini unuttu. Sayın Başkan'ın hatırlamak istemediği sözlerin bir kısmını İstanbullular adına hatırlatalım:

    30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu yapacaktınız, nerede?
    15 yeni yaşam vadisi yapacaktınız, nerede?


        40 doğumhane, 20 Kadın Sağlığı Merkezi, 10 Çocuk Sağlığı Merkezi açacaktınız, nerede?
        İstanbul'a 15 yeni müze kazandıracaktınız, nerede?


        5 sene içinde metro hatlarını iki katına çıkartacaktınız, nerede?
        100 bin araçlık otopark yapacaktınız, nerede?


        5 senede 100 bin konut yapacaktınız, nerede?
        Yeni evlenecek çiftlere 2000 TL düğün hediyesi verecektiniz, nerede?
        Şehir Tiyatroları sahne sayısını iki katına çıkartacaktınız, nerede?
            Kuvvetli fırtına uyarısı
            Haberler Güncel Son dakika: CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri gerçekleştirmiyor!
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