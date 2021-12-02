Son dakika: CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri gerçekleştirmiyor!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB 2022 bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelirken verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Göksu, İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini hatırlatarak şu soruları sordu:
"Seçim döneminde sırf oy alabilmek için birçok vaatte bulunan Sayın Başkan, bu sözlerinin hepsini unuttu. Sayın Başkan'ın hatırlamak istemediği sözlerin bir kısmını İstanbullular adına hatırlatalım: