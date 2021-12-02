Son dakika: CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri gerçekleştirmiyor!



Gaziosmanpaşa'ya Bilişim Vadisi, Esenler'e Teknokent, Kartal'a Bilişim Merkezi kuracaktınız, nerede?

Otogar'ı teknokent yapacaktınız. Yaptınız da bizim haberimiz mi olmadı? Gerçi hakkınızı yemeyelim. Otogar'ın lavabolarını tamir edip büyük proje diye 3 sene anlattınız."