Omicron, 13 ülkeye yayıldı. İlaç şirketlerini de panik sardı

Covid-19, insanlığı tehdit etti. Şimdiye kadar 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği salgında korkutan haber geldi. Virüs, bir kez daha mutasyon geçirdi! Omicron (Nu) ismi verilen bu yeni tür, toplam 13 ülkede tespit edildi! Yeni varyant, aşı şirketlerini de panikletti!

Geliştirdikleri COVİD-19 aşısıyla milyarlarca dolarlık servet elde eden şirketler yeni aşı için laboratuvara girdi. Moderna CEO'su Stephane Bancel "Mevcut aşılar Omicron'a karşı daha az etkili, yeni aşı geliştirmek aylar sürebilir" dedi. Pfizer CEO'su Albert Bourla'ysa yeni varyanta karşı 3 ay içerisinde aşı geliştirebileceklerini dile getirdi. Rus aşısı Sputnik V'yi geliştiren bilim adamlarının verdiği süreyse şaşkına çevirdi: 10 günde hazır!