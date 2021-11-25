Arkadaşına mutfak kıyağı! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkentin 12 milyonunu uçurdu

31 Mart 2019 Yerel Seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "dezavantajlı vatandaşlara, engelli öğrencilere, barınma ve şefkat evlerinde kalan ya da sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik yemek hizmeti" işi ihalesini en avantajlı teklif veren firma kazanmıştı. Koltuğa oturan Mansur Yavaş, 11 milyon 866 bin TL'lik ihaleyi özel şirketten hukuksuz şekilde aldı. Oysa firmanın iş için imkânları ve personeli vardı. Hizmet ne mutfağı ne de personeli bulunan BEL-PA'ya 6 milyon lira fark ile 17 milyon 879 bin TL'ye verildi. BEL-PA bu işi yapabilmek için 148 partili personel aldı. Bu personele 12 milyon 200 bin TL ödendi. Ancak BEL-PA 2020-2021 yılı boyunca engelli okullarına yemek hizmeti vermedi. Yaşanan mağduriyeti Millî Eğitim Bakanlığı giderdi.

VAHİM BİR KİRALAMA HİKÂYESİ