SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için Mansur Yavaş'ı öne sürecek

Millet İttifakı'nda görünen siyasetin haricinde kapalı kapılar ardından yaşanan gelişmeler en kaliteli dizilere bile taş çıkartacak cinsten. Özellikle cumhurbaşkanı adaylığında yaşananlar sürekli son dakika gelişmelerine ve flaş haberlere gebe. Cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyen ve tüm hamlelerini bunun için yapan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olamama ihtimaline karşı da hamlelerini kurguluyor.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU YERİNE ADAY OLMAK İSTİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde adı sürekli ön plana çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerine cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Daha önce sık sık belediye başkanlarının görevlerine devam etmeleri gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, dün de belediye başkanlarına "Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz" diyerek bir kez daha önlerini kapatmış oldu.
EKREM İMAMOĞLU İLE SOĞUK SAVAŞ SÜRÜYOR
Kılıçdaroğlu, Yavaş'tan daha çok Ekrem İmamoğlu ile çatışıyor. Ancak bu daha ziyade "soğuk savaş" şeklinde sürüyor. İmamoğlu'nun ismini sürekli olarak popüler tutması için hamleler yapması da CHP Genel Başkanı'nı rahatsız eden bir diğer konu.