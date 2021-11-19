SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için Mansur Yavaş'ı öne sürecek

BİR DİĞER GÜNDEM 3. İTTİFAK

Millet İttifakı'nda 3. ittifak depremi yaşanıyor. CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından kurtulmaya çalışıyor. Kulislere göre HDP, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP seçime ittifak halinde girecek.

Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurulması beklenen üçüncü ittifak hakkında ne düşünüyor? Görüşmeler ne durumda? Tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

MUTABAKATA VARDILAR MI?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Üçüncü ittifak senaryoları aslında Ankara'da uzun süredir konuşuluyor. HDP'den de zaten geçtiğimiz aylarda üçünü yol çıkışını sık sık duyduk. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi yönetimi HDP genel merkezinde eş genel başkanlarla bir araya geldiler. Bu senaryoyu o toplantıda detaylıca masaya yatırdılar. Üçüncü ittifak konusunda iki partinin hemen hemen mutabakata vardığını söyleyebiliriz.