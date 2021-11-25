Müslüme'nin üzerinde görüldü! Larva nedir, insana nasıl bulaşır? Larva nasıl oluşur, neden olur? Larvalar nerede yaşar?

LARVA NEDİR, İNSANA NASIL BULAŞIR?

Larva kurtçuktur. Belden aşağısı çıplak halde bulunan Müslüme Yağal'ın üzerinde Larva görüldüğü tespit edildi.

Şüpheli ölümü takip eden milyonlarca kişi Larva'nın ne olduğu nasıl insana bulaştığını araştırıyor. Larva özellikle aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapıdır.

Döllenmiş yumurtanın oluşmasından (ya da bazı canlılarda, dışarı atılmasından) koryon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresidir.

Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar.

Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.

LARVALAR NEREDE YAŞAR?

Her türlü besin artıkları ve bunlardan oluşan çöplükler,

Hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler,

Açık lağım, kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler,

Açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları,

Hayvan leşleri,

Cesetler

Gıda ve deri ile ilgili sanayiden dökülen artıklar,

Mezbaha ve hayvan kesim yerleri

Balık pazarları, semt pazarları, piknik yerleri.