Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.11.2021 13:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2021 13:28
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor: Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son hamlesiyle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilk defa bu kadar net aday olacağını belli etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kulislerde konuşulurken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hızlı bir çıkış geldi. Sosyal medyadan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaraları vardır. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Bu yaraları sarmak için helallik isteme yolculuğuna çıkıyorum." dedi.

    Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum

    2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın adayı belliyken Millet İttifakı'nın ise adayı hala belli değil. Ancak Millet İttifakı'nda adeta kazan kaynıyor.

    ADAYLIK SAVAŞLARI...

    Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sürekli olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yoklayıp kulis çalışması yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için bir son dakika hamlesi geldi.

    HELLAŞME YOLCULUĞU...

    Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'hellaşme yolculuğuna' çıkacağını açıkladı. İşte o açıklamalar;

    Sevgili halkım merhaba, güzel bir cumartesi gününde evime hoş geldiniz. Uzun süredir düşündüğüm bir konuyu sizlerle samimi bir şekilde konuşmak istiyorum. Hepimizin artık malumu, önemli bir değişim kapıda iktidar değişiyor. Ancak iktidarlar hep değişti ama bu ülkenin makus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden hayatımın bu aşamasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin bu makus talihini değiştirmek istiyorum.

        Evet, gitmekte olan bir iktidar var. Korkunç bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Malum demokrasiyi yok ettiler. Devletin kurumlarını yok ettiler. Halkı sefalete sürüklediler. Peki bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülkeye gerçek bir demokrasiden ve müreffef bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor?

        "GEÇMİŞE TAKILI KALDIK"

        Açık konuşacağım. Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahi geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden bu devleti her gelen iktidar sürekli yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz, yaralı insanların ülkesi. Farklı topluluklar, çok farklı yaralar taşıyor. O kadar ağır yaralarımız var ki ruhlarımız acı çekiyor. O kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz, geçmişe takılı kaldık. Her iktidara gelen de bu yaraları kullandı, istismar etti, derinleştirdi. Tarihimizde de en çok AK Parti hükümetleri yaptı. İnsanları birbirine düşürdü, nefreti körükledi. Halkımız kavga ettikçe bir grup insan zenginleştikçe zenginleşti. Bunun hesabını da verecekler tabii ki.

        İKTİDARI DEVRALMAK...

        Ancak Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Ben bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bundan sonraki 100 iktidarın da bu ülkeye ve insanına iyi gelmesini istiyorum.

        Özetle sevgili halkım, ülkemizin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı var. Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersen ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum olacak.

        "BENİM PARTİM DE DERİN YARALAR VERDİ"

        Sevgili halkım, düşündüğümüzden daha güçlüyüz, çok daha cesuruz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.

        HELLALİK İSTEME ZAMANI

        Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz toplumlarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız.

        Hep birlikte umuda ve barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Mevlana'nın bir sözü ile bitireyim. "Dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başörtülü öğrenciye samuray kılıçlı nefret suçu!
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor: Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum
            SON DAKİKA