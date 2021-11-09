Milyonluk skandal sonrası dövülen muhabirle ilgili Mansur Yavaş'tan skandal açıklama: İtiş kakış olmuş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; kitre bebek alımına ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ın Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından defalarca yumruklanması hakkında açıklamada bulundu. Mansur Yavaş, "Kendisini (Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ı) oraya sokmak istememişler, itiş kakış olmuş" iddiasında bulundu.

YAVAŞ: "İTİŞ KAKIŞ OLMUŞ..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Mansur Yavaş, korumalarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ı yumruklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Mansur Yavaş, "(Muhabirin) Bazı basın organlarının 'Ardahan'da satılan 150 liralık kitre bebeği alıp 10 bin liraya alıp oraya koydular' provokatif haberinden sonra oraya gitmesi, olay çıkarmaya gitmesi demektir. Kendisini oraya sokmak istememişler, itiş kakış olmuş" dedi.

"2 TANE BELEDİYE BAŞKANI ELİNİ SÜRMEMİŞ"

Mansur Yavaş, "O müzeyi ilk yapan benim. 10 yıl oraya 2 tane belediye başkanı elini sürmemiş. Bize teklif edildiğinde gidip baktım. Orada yapılan bütün maketler yerlerde sürünüyordu. Hiçbir şekilde bakımı yapılmamıştı" iddiasında bulundu.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI TUNCER KAPLAN'DAN MANSUR YAVAŞ'A YALANLAMA

SABAH'a konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kaplan, "Mansur Yavaş'ın ifadeler yanlıştır, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu ifadeleri kınıyorum" dedi.



Tuncer Kaplan, şunları söyledi: "Mansur Yavaş'ın Beypazarı Kent Tarihi Müzesi ile ilgili olarak 'Benden sonraki iki Belediye Başkanı müzeye elini sürmemiş, bize teklif edildiğinde ben gittim baktım. Belki de belediye başkanı ile birlikte gezdik. Orada yapılan bütün maketler yerlerde sürünüyor. Perişan, hiçbir şekilde bakım yapılmamış vaziyette duruyordu' şeklindeki ifadelerini hayretle karşıladım.

Mansur Yavaş, 2019 yılında Beypazarı'nı ziyaret ettiğinde kendisi bizden Kent Tarihi Müzesi'ni talep etti. Bu talep üzerine biz de müzeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) tahsis ettik. 2014 yılında göreve geldiğimiz günden 2019 yılında ABB'ye tahsisini yapana kadar Beypazarı Kent Tarihi Müzesi yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği; içerisinde personelleriyle hizmet veren bir yerdi. Müzeyi Mansur Yavaş ile birlikte gezmemiz söz konusu değil. Mansur Yavaş tarafından müzeyle ilgili olarak sarfedilen 'Maketler yerlerde sürünüyordu, bakımsız vaziyetteydi' gibi ifadeler yanlıştır, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu ifadeleri kınıyorum.

Herkes tarafından bilinen konuların Mansur Yavaş tarafından farklı lanse edilmesini hayretle karşılıyorum. Ne diyor, emir olduğu gibi dosdoğru ol. Bana Beypazarı'na verdiğiniz bir tane kalemi gösterin. Sulama tankerlerini geri aldınız. Devlet beye MHP'yi CHP'lileştiyorsunuz dediniz şuan CHP'desiniz."

44 KİTRE BEBEĞİ İÇİN 366 BİN LİRA ÖDENDİ

Sabah Gazetesi'nin "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" ifadeleri yer almıştı.



YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler darp edilmişti. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklandı.