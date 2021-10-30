CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor

Mansur Başkan'ın "Canlı yayınlıyorum" diye şova dönüştürdüğü ihalelerin her birinin altından bir vurgun hikâyesi çıkıyor. İşte bunlardan birkaçı...
SU SAYACI VURGUNU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lira fazla vererek 380.4 TL ödedi. Kütahya Su İdaresi, Ankara Büyükşehir'in 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL vererek kamuyu zarara uğrattığı ifade edildi.
ASFALT VURGUNU
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçe ve köy yollarına asfalt dökme ihalesini de yasaya aykırı yaptığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, kış öncesi dökülen kaplama asfaltın bozulduğu, 87 milyon lira kamu zararının oluştuğu tespit edildi.