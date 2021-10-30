CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün Ankara Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.