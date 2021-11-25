Başkan Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında! Türkiye ile BAE arasında yeni dönem

Fonun; enerji, sağlık ve gıda dahil olmak üzere stratejik alanlara odaklanacağı, ayrıca çok sayıda mutabakat zaptının imzalandığına dikkat çekildi.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR FIRSAT"

El Nahyan'ın "Bu ziyaret, ortak çıkarlarımıza hizmet edecek ve iki dost halkın yararına olacak şekilde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ele almak için bir fırsat sağlamıştır." şeklindeki görüşü paylaşıldı.