Lütfü Türkkan konusunda sessiz kalan Mansur Yavaş'a tepki: Ajansın sus dediği yerde susan otur dediği yerde oturan...

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sessiz kalmasını eleştirdi.

Mehmet Yılmazer, Mansur Yavaş'ın Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş için tweet paylaşımı yaptığını ve 'İyilik bulaşıcıdır' dediğini hatırlatarak, "Sözde demokrat ağızlı Mansur Yavaş'ın da Lütfü'ye sessizliğini kınıyorum!" dedi.

Mehmet Yılmazer'in açıklamaları şöyle:

Siyaseti bel altına indiren iyi partinin pek müstehcen ağızlı milletvekili Lütfü Türkkan derhal milletvekilliğinden istifa etmelidir. Başak Demirtaş için tweet paylaşımı yapan ve iyilik bulaşıcıdır diyen sözde demokrat ağızlı Mansur Yavaş'ın da Lütfü'ye sessizliğini kınıyorum!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı'nın bu tavrının Ankara halkının maşeri vicdanını rahatsız ettiğini, milletimizin bu ikiyüzlü tavrı affetmeyeceğini hatırlatmak isteriz.Türkiye siyasi tarihinde hiç kimse bütünle kadar şehit ailesine hiçbir zaman hakaret etmeye böyle cüret etmemişti.

Ağzı ile aklının arasındaki bağı kopan Lütfü'nün bu tavrı karşısında susan duymazlıktan gelme cüretini gösteren bugüne kadar hiçbir ABB Başkanı da görmemiştik. Ajansın sus dediği yerde susan otur dediği yerde oturan Manur Yavaş'ın bu sessizliğini halkımıza şikayet ediyoruz!

Türkiye'yi HDP ılımlısı insanların eline bırakıp geleceğimizin karartılmasına razı olmayacağımızı ve ayrıca Lütfü gibilerin müstehcen ağızlarının payını vereceğimizden hiçkimsenin şüphesi olmasın. AK Parti bu milletin kendisidir!

BAŞAK DEMİRTAŞ'A YÖNELİK SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Başak Demirtaş'a yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, 14 Haziran 2020 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Başak Demirtaş'a kadın kimliği üzerinden yapılan çirkin ve ahlak dışı paylaşımı kınıyorum. Kadına yönelik şiddet ikliminin hakim olduğu günümüzde, kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.