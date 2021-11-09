Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi’nden geri aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi'nden geri aldığı öğrenildi.
ACAR: "MANSUR YAVAŞ, HİZMET ETMEDİĞİ GİBİ TAM KIŞ GİRERKEN ELİMİZDE OLANI DA ALIYOR"
Sabah'a konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş makinesi taşıyan tır, kar kürüme ve tuzlamada kullanılan 4 aracı ilçeden geri aldığını söyledi ve "Mansur Yavaş, hizmet etmediği gibi tam kış girerken elimizde olanı da alıyor" dedi.
Süleyman Acar, "Arkadaşlarımız araçların kalması için yazılı beyan vermesine rağmen ret cevabı geldi. Mansur Yavaş'a bizzat mesaj atmama rağmen cevap vermedi" ifadelerini kullandı.
"2.5 YILDIR İLÇEYE HİÇBİR HİZMET GETİRMEDİ"
Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yıldır ilçeye hiçbir hizmet getirmediğini söyledi. Mansur Yavaş'ın "İlçeler bizden talepte bulunmuyor" diyerek suçu üzerinden attığını kaydeden Süleyman Acar, "Vebali bize atıyor ama vebal varsa 2,5 senedir Kızılcahamam'da hiçbir hizmet etmeyen Mansur Bey'de. Hizmet etmediği gibi tam kış girerken elimizde olanı da alıyor" ifadelerini kullandı.
İŞTE O YAZI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanı Erol Gündüz'ün; 12 Ekim 2021 tarihinde Kızılcahamam Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, araçların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesi isteniyor.