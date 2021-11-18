Kılıçdaroğlu'na HDP ve FETÖ'den 'helalleşelim' desteği! Selahattin Demirtaş ve FETÖ'cü Emre Uslu'yu memnun etti...







"TARİHİ ÖNEMDEDİR VE MUTLAKA SAHİPLENİLMELİ"

Demirtaş açıklamalarının devamında muhalefetin diğer üyelerine de çağrıda bulundu ve "Bu nedenle Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır. Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetli. Toplum devamının gelmesini bekleyecektir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur." dedi.