Kılıçdaroğlu gündeme gelen ve tepkilere neden olan videosunda, "Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım, şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li eski milletvekili ve fondaş medya yazarı Barış Yarkadaş, parti tabanının çok üzgün olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler kullandı:

CHP'LİLER YARALANDI!

"CHP demek Gazi Mustafa Kemal Atatürk demektir. CHP demek, Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet demektir. CHP demek, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın demektir. Ve CHP'liler iyisi ve kötüsüyle partilerinin tarihine sahip çıkmayı bir görev bilmektedir. Varsa hatalar, yanlışlar mutlaka eleştirilir.