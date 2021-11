Konferans hem üniversite ortamında doğrudan katılımla ve Zoom uygulaması üzerinden izlenebilecek.

Etkinlik ortakları ise şunlar:

Sürgündeki Akademi (Academy in Exil), Türkiye Almanya Kültür Forumu (KulturForumTürkei Deutschland), Duisburg-Essen Üniversitesi, Beşeri Bilimlerde İleri Çalışma Enstitüsü (Instute for Advenced Study in the Humanities), Lepsiushaus Potsdam, Dersim Akademik Değişim Vakfı, Multikulturelles Forum e.V. (Çok Kültürlü Forum), Wolkswagen Vakfı, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı), Stadt Essen, Global Kultur, Centre for Southest European Studies (Güney Avrupa Araştırmaları Merkezi), Alevitische Jugend (Alevi Gençliği).

Etkinliğin düzenleyicileri arasında AABF Kuzey Ren Westfalya Gençlik Kolu, Dersim Akademik Değişim Vakfı, Ermeni Araştırmaları Vakfı da görünüyor.

Sürgün Akademisi yöneticisi Kader Konuk ve Kulturforum temsilcisi Osman Okkan öne çıkan isimler.

Konuşmacılar arasında Türkiye'yi 'Ermeni Soykırımı' yapmakla suçlayan Taner Akçam, Mihran Dabag, Tessa Hofmann gibi isimler yer alıyor.