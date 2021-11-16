Mustafa Kemal Atatürk'ü soykırımcı ilan edilecek çalıştay gündemi bomba gibi düşerken eş zamanlı olarak kendisine "Dersimli Kemal'im" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabından yayınladığı "helalleşme" videosu tabanını rahatsız etti.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini hedef aldı.
"LAFA GELİNCE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ"
Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Kocasakal, "Duydunuz mu? Kemal Bey helalleşme yolculuğuna çıkma kararı almış! Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi başarmak gerekiyormuş! Bu, iktidardan daha önemli bir vizyonmuş. Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi?
"SEYİT RIZA'YI DA ONURSAL ÜYE YAPARSINIZ"
Anlaşılıyor ki af dilenip, helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara 'Dersim katliamı' Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık!" ifadelerini kullandı.
"CANAN HANIMI KIRACAK HALİNİZ YOK"