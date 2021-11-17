Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler ve PKK'lılar sevindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekmişti.
HERKES TEPKİ GÖSTERDİ FETÖ'CÜLER SEVİNDİ
Türkiye'de tehdit ve negatif siyaset dilinden vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu konu FETÖ'cü hainlere gelince 'umut kaynağı' oldu. Kutuplaşma ve ayrıştırma siyaseti ile Türk siyasetini olumsuz olarak yönlendirmeye çabalayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü hainlere adeta göz kırparak; "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelirken, FETÖ'cüler ise sevince kapıldı.
Her fırsatta Türkiye'ye yönelik kara propagandaları ile bilinen firari FETÖ'cü Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' açıklamalarını Twitter hesabından paylaşarak 'YETMEZ AMA EVET' dedi.
SAMİMİ ÖZELEŞTİRİYMİŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajına FETÖ'cülerden övgüler gelmeye başladı. FETÖ'nün sözde mülkiye imamı firari Mahmut Akpınar, FETÖ'nün haber sitesi Tr724'te dün "Helalleşmek mümkün mü?" başlığıyla yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'nun samimi bir özeleştiri yaptığını söyledi.
CHP liderinin çıkışına övgüler düzen Akpınar, "Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ümit ve heyecan oluşturdu. Dersimli, Alevi, ezilmiş bir kesimden gelen Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi, inandırıcılığını artırdı. Bu çıkış partinin dönüşümüne, demokratikleşmesine vesile olabilirse CHP devlet partisi olmaktan kurtulup gerçekten sosyal demokrat hale gelebilir. Böyle bir CHP, ülke huzur ve barışına büyük katkı sunar." dedi.
ERDOĞANİSTLER, ULUSALCILAR RAHATSIZMIŞ
Akpınar, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açılımını başarmasının kolay olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:
"Bu çıkış iki kesimi çok rahatsız etti: 1- Erdoğanistler, 2- Seçkinci Kemalistler, Ulusalcılar. En katıları CHP'de olmak üzere toplumda Kemalist, ulusalcı, demokratikleşmeye ve helalleşmeye karşı bir çelik çekirdek var. Ve maalesef bunlar hayatın her alanında etkinler."