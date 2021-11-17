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    • Güncel
    • 18.11.2021 09:30
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    • 18.11.2021 09:53
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    Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler ve PKK'lılar sevindi

    Her zaman açıklamalarıyla toplumu ayrıştıran, ayrımcılık yapan milletin iradesine saygı duymayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme yolculuğuna çıkıyorum' diyerek yeni bir karar almıştı. Seçimlerin yaklaşmasıyla her türlü yolların peşine düşen Kemal Kılıçdaroğlu en çok FETÖ'cüleri ve PKK'lıları sevindirdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun hellaşme yolculuğunu sevinçle karşılayan FETÖ'cüler ve PKK'lılar...

    Kılıçdaroğlu’na en çok FETÖ’cüler sahip çıktı
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekmişti.

    HERKES TEPKİ GÖSTERDİ FETÖ'CÜLER SEVİNDİ

    Türkiye'de tehdit ve negatif siyaset dilinden vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu konu FETÖ'cü hainlere gelince 'umut kaynağı' oldu. Kutuplaşma ve ayrıştırma siyaseti ile Türk siyasetini olumsuz olarak yönlendirmeye çabalayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü hainlere adeta göz kırparak; "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelirken, FETÖ'cüler ise sevince kapıldı.

    Her fırsatta Türkiye'ye yönelik kara propagandaları ile bilinen firari FETÖ'cü Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' açıklamalarını Twitter hesabından paylaşarak 'YETMEZ AMA EVET' dedi.

    SAMİMİ ÖZELEŞTİRİYMİŞ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajına FETÖ'cülerden övgüler gelmeye başladı. FETÖ'nün sözde mülkiye imamı firari Mahmut Akpınar, FETÖ'nün haber sitesi Tr724'te dün "Helalleşmek mümkün mü?" başlığıyla yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'nun samimi bir özeleştiri yaptığını söyledi.

    CHP liderinin çıkışına övgüler düzen Akpınar, "Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ümit ve heyecan oluşturdu. Dersimli, Alevi, ezilmiş bir kesimden gelen Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi, inandırıcılığını artırdı. Bu çıkış partinin dönüşümüne, demokratikleşmesine vesile olabilirse CHP devlet partisi olmaktan kurtulup gerçekten sosyal demokrat hale gelebilir. Böyle bir CHP, ülke huzur ve barışına büyük katkı sunar." dedi.

    ERDOĞANİSTLER, ULUSALCILAR RAHATSIZMIŞ

    Akpınar, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açılımını başarmasının kolay olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

    "Bu çıkış iki kesimi çok rahatsız etti: 1- Erdoğanistler, 2- Seçkinci Kemalistler, Ulusalcılar. En katıları CHP'de olmak üzere toplumda Kemalist, ulusalcı, demokratikleşmeye ve helalleşmeye karşı bir çelik çekirdek var. Ve maalesef bunlar hayatın her alanında etkinler."

        HDP NASIL DA SEVİNDİ

        PKK'nın siyasi uzantısı HDP içinden de Kılıçdaroğlu'na destek geldi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim doğru söz söylerse onu destekleriz. Azınlıklar, Roboski, başörtülüler, Ali İsmail Korkmaz ile helalleşeceğini söyledi Sn. Kılıçdaroğlu; her kesimden örnekler veriyor. Bu çok önemli!" ifadelerini kullandı.

        FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav da, 'Helalleşme' çıkışına sevinerek 'Kılıçdaroğlu başarabilecek mi?' temennisini paylaştı.

        Firari hainlerden İhsan Yılmaz da, "Yeni Türkiye'nin kurucu lideri olacak gibi Kılıçdaroğlu. Söylediklerinin icraatsız lafı bile devrim" dedi.

        FETÖ'nün algı operasyonları için oluşturduğu 'Fuat Avni' hesabını yönetenlerden biri olan Aydoğan Vatandaş da, söz konusu bir haberi paylaşarak 'Helalleşme'ye destek çıktı.

            Türkiye'yi karıştırmak için Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen FETÖ'cü Said Sefa ise, "Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim" diyenler de var "helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın" diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

            Türkiye'yi karıştırmak için Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen FETÖ'cü Said Sefa ise, "Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim" diyenler de var "helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın" diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.
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