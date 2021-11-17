Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler ve PKK'lılar sevindi

CHP liderinin çıkışına övgüler düzen Akpınar, "Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ümit ve heyecan oluşturdu. Dersimli, Alevi, ezilmiş bir kesimden gelen Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi, inandırıcılığını artırdı. Bu çıkış partinin dönüşümüne, demokratikleşmesine vesile olabilirse CHP devlet partisi olmaktan kurtulup gerçekten sosyal demokrat hale gelebilir. Böyle bir CHP, ülke huzur ve barışına büyük katkı sunar." dedi.

ERDOĞANİSTLER, ULUSALCILAR RAHATSIZMIŞ

Akpınar, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açılımını başarmasının kolay olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu çıkış iki kesimi çok rahatsız etti: 1- Erdoğanistler, 2- Seçkinci Kemalistler, Ulusalcılar. En katıları CHP'de olmak üzere toplumda Kemalist, ulusalcı, demokratikleşmeye ve helalleşmeye karşı bir çelik çekirdek var. Ve maalesef bunlar hayatın her alanında etkinler."