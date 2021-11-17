CHP yandaşı gazeteci Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti bizden hellallik istesin

CHP yandaşı tutumuyla bilinen gazeteci Mine Kırıkkanat, katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını yorumladı.

Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti bizden hellallik istesin



"Kılıçdaroğlu yumurtaları kırmadan omlet yapmak istiyor" diyen Kırıkkanat, sicili kayıplarla dolu CHP liderinin öncelikle partililerden helallik istemesi gerektiğini söyledi.





"9 SEÇİM KAYBETTİ BİZDEN HELALLİK İSTESİN"

Kılıçdaroğlu'nun zayıflarla dolu seçim karnesine değinen Kırıkkanat, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullandı.

"Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum"

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLİK ÇIKIŞI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." dedi.