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    • Güncel
    • 17.11.2021 21:32
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    • 17.11.2021 21:41
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    Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışı FETÖ'cüleri heyecanlandırdı! Can Dündar da tebrik sırasına girdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışı özellikle FETÖ'cülerde büyük sevinçle karşılandı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun "Yetmez ama Evet" yorumundan sonra bir diğer firari hain Can Dündar da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla umutlandı, tebrik sırasına girdi.

    Kılıçdaroğlu’nun çıkışı FETÖ’cüleri heyecanlandırdı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu bir açıklama yaparak helalleşme kararı aldığını belirtmiş, geçtiğimiz gün ise grup toplantısından helalleşme kararının ayrıntılarına değinmişti.

    Toplumun farklı kesimlerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına "Hakkımızı helal etmiyoruz" açıklamaları gelirken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları memnuniyetlerini belirten açıklamalarda bulundu. Örneğin firari FETÖ'cü Emre Uslu, "Yetmez ama Evet" yorumunu yaptı.



    FİRARİ DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA HELALLEŞME DESTEĞİ
    MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar da Kılıçdaroğlu'nun toplumun birçok kesimiyle ilgili helalleşmek gerektiğine dair açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

    Dündar "Helalleşme hamlesinin ardında ne var?" başlığıyla Youtube kanalından Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hamlesinin birçok açıdan dönüm noktası taşıdığını belirtti. Dündar, bu açıklamayla CHP liderinin muhalefet partisi konumundan gümden belirleyen iktidar adayı bir partiye terfi ettirdiğini ifade etti. Sabah'ın haberine göre Dündar, helalleşme hamlesinin devirler üstü bir yaklaşıma sahip bir hamle olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nu övmeyi ihmal etmedi.

    KILIÇDAROĞLU'NA AKIL VERDİ
    Dündar resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na helalleşme konusunda akıl vererek, "Kılıçdaroğlu'nun Saray'ın nefret dilinin karşısına koyduğu helalleşme yolculuğunun, sadece kendisine ve partisine değil, Türkiye'nin iç barışına da katkı sunması mümkün. Yeter ki, özellikle partisinden gelecek saldırılar karşısında sözünün arkasında dursun" ifadelerini kullandı.

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