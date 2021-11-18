CHP ile HDP arasında helalleşme flörtü! Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu'yla el sıkıştıklarını resmen doğruladı

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KILIÇDAROĞLU'NA ADRES İMRALI GÖSTERİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası HDP'den bir açıklama daha geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı'na verdiği cevapta "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek bebek katili Öcalan'ı adres gösterdi. Temelli'nin açıklaması sonrasında kamuoyunda "Kılıçdaroğlu İmralı önerisini dikkate alıp Öcalan'la görüşmeyi deneyecek mi? İmralı'ya gidecek mi?" sorusu gündeme geldi. Kılıçdaroğlu ise bu açıklama sonrasında sessiz kaldı.



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HDP İÇİN TEZKEREYE HAYIR OYU

HDP'nin desteğini kaybetmemek için Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonlara karşı çıkan CHP lideri, adeta terör örgütüne kalkan oldu. Henüz birkaç ay önce CHP İl Başkanlıklarına "Sınır namustur" pankartı asarak şov yapan Kılıçdaroğlu, HDP'yi kendisine uzak tutmamak amacıyla tezkereye "hayır" oyu verdi.

CHP'nin tezkereye hayır demesinin ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı bir programda "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet iktidar ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız anlayışından çıkmıştır" diyerek ittifak ortağına teşekkür etti.