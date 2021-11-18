DSP'li Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert 'helalleşme' tepkisi: Toptan özür dilemesine gerek yok CHP'nin kapısına kilit vursun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." ifadelerini kullandı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.
Fotoğrafta: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
"TOPTAN ÖZÜR DİLEYİP CHP'NİN KAPISINA KİLİT VURSUN"
CHP'nin Cumhuriyet rejiminin kurucu iradesi olduğuna işaret eden Aksakal, Cumhuriyet'in kurucu iradesinin, yaşanan hadiselere yaklaşım şeklinden kaygılandıklarını ifade etti.
Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Çok partili dönemde, CHP'den İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in başbakanlık görevinde bulunduğunu anımsatan Aksakal, CHP'nin insanlık dışı olayların sorumlusuymuş gibi ima edilmesine sessiz kalmaları için bir gerekçe bulunmadığına dikkati çekti.