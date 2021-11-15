Fakir olduğu için FETÖ’ye katıldığını iddia etti: Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanan ve örgüte lise 2. sınıfa giderken maddi imkansızlıklardan dolayı katıldığını beyan eden F.K., "Üniversite döneminde örgüte ait evlerde kaldım ve bu evlerde lise öğrencileriyle örgütsel olarak ilgilenmeye başladım. 2005 yılından itibaren ise askeri öğrencilerle ilgilenme görevi bana verildi. Örgüt talimatıyla verilen gizlilik kuralları dahilinde 2 haftada bir rutin olarak bu öğrencilerle görüştüm.

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