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    • 15.11.2021 15:59
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    • 15.11.2021 16:09
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    PTT torba kapandı ne demek? PTT torba kapandı ne zaman gelir? PTT kargoda torba açıldı ve eklendi anlamı nedir?

    Vatandaşlar gün içerisinde yoğun bir şekilde PTT torba kapandı ne demek? PTT torba kapandı ne zaman gelir? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Kargo gönderen ve alan vatandaşlar bazı uyarılarla karşılaşınca ne anlama geldiğini merak ediyor bunlardan biri de torba açıldı, kapandı, eklendi gibi cümleler oluyor. Peki PTT kargoda torba açıldı ve eklendi anlamı nedir? Böyle durumlarda gönderi alınmıyor mu ya da verilmiyor mu? PTT gönderi sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    PTT torba kapandı ne demek?

    PTT torba kapandı ne demek? PTT torba kapandı ne zaman gelir? PTT kargoda torba açıldı ve eklendi anlamı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde gönderi alıp veren vatandaşlar kargo şubelerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. En çok tercih edilen şirketlerden biri olan PTT Kargo da torba kapandı cümlesinin hangi anlam taşıdığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki gönderi sorgulama işlemi naısl yapılıyor? İşte tüm detaylar...

    PTT KARGO TORBA KAPANDI NE DEMEK?

    PTT üzerinden yollanılan her kargoda "torba kapandı" cümlesi ile karşılaşmak oldukça mümkündür. Bu cümle, kargonuzun yola çıktığını ve alıcıya doğru ilerlediğini belirtmek için kullanılmaktadır.

    Yola çıkmış olan kargoların iptal işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmek için kullanılan bu cümle kafanızı karıştırmamalıdır. PTT devlete ait bir kurumdur. Resmi evraklardan adli delillere kadar tüm önemli verilerin gönderimleri PTT aracılığı ile gerçekleştirildiği için yola çıkan bir kargonun iptali mümkün değildir fakat adres değişikliği yapılabilmektedir.

    Torba denmesinin sebebi, gönderilmiş olan kargolar şehirlere göre ayırım yapılırken sarı torbalar içerisinde muhafaza edilir. Sarı torbaların içine konulan kargolar mühürlenir. Şehirlerin dağıtım merkezlerine ulaşmadan da bu torbaların açılması mümkün değildir.

        PTT KARGO TORBA AÇILDI NE ANLAMA GELİYOR?

        İllerin dağıtım merkezlerine ulaşan torbalar, gönderilecekleri ilçelere ve mahallelere göre ayrılmaya başlar. Bu işlem "Torba açıldı." olarak ifade edilmektedir. Bu cümle ile karşılaşıldığı zaman kargonuzun 1 ile 2 gün içerisinde adresinize teslim edilmesi sağlanmaktadır.

        Devlete bağlı olarak faaliyetlerine devam eden PTT kargo aracılığı ile kargo yolladıysanız eğer, kargonuzun mevcut durumunu ve takibini şu yollarla yapabilirsiniz:

        PTT internet sitesinden kargo sorgulama yapabilirsiniz.

        PTT ye ait çağrı merkezini arayarak kargonuzun mevcut durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

        E-devlet uygulaması üzerinden kargonuzu takip edebilirsiniz.

        PTT şubelerine giderek kargonuzla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

        PTT KARGO TAKiP İSİMLE SORGULAMA

        PTT kargo ile gönderilen veya alıcısı olduğunuz kargoların ulaşım bilgileri veya ne zaman teslim edileceğini kargonuzu sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede kargonuz yola çıktıysa hangi şubede olduğu veya hangi aşamada olduğu, kargonun alıcısına teslim edilip edilmediği öğrenilmiş olur.

        PTT kargoların sorgulanması için birkaç alternatif bulunur. Bunlardan biri e-devlet sistemi ile yapılan sorgulamalardır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Buradan tüm kargoların. tebligat, yurt içi ve yurt dışı mektup gibi tüm gönderilerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

        Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.

        TAKİP KARGO TAKİP SORGULAMA

        Takip numarası ile internet üzerinden kargolarınızın durumları hakkında bilgi almanız mümkündür. PTT'nin kendi web sitesinden kısa sürede ve ücretsiz bir şekilde kargolarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

        Bunun için PTT'nin kargo sorgulama ekranına giriş yapılmaktadır. Açılacak olan ekranda boş kutucuğa barkod numarası girilerek sorgula kutucuğuna tıklanmalıdır. Eğer sorgulama işlemlerinizde birden fazla gönderinin takibi gerçekleştirilecek ise ekranda boş kutucuğa her bir satıra bir adet barkod numarası gelecek biçimde numaralar yazılmalıdır.

        Kullanıcılar tek bir seferde 5 adet barkod numarası girerek sorgulatma hakları bulunmaktadır. Ayrıca barkod numaraları toplamda 13 hanelidir. Girilen kodların 13 hane olarak doğru bir şekilde girildiğinden emin olunması gerekir.
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        Haberler Güncel PTT torba kapandı ne demek? PTT torba kapandı ne zaman gelir? PTT kargoda torba açıldı ve eklendi anlamı nedir?
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