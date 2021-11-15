PTT torba kapandı ne demek? PTT torba kapandı ne zaman gelir? PTT kargoda torba açıldı ve eklendi anlamı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde gönderi alıp veren vatandaşlar kargo şubelerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. En çok tercih edilen şirketlerden biri olan PTT Kargo da torba kapandı cümlesinin hangi anlam taşıdığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki gönderi sorgulama işlemi naısl yapılıyor? İşte tüm detaylar...
PTT KARGO TORBA KAPANDI NE DEMEK?
PTT üzerinden yollanılan her kargoda "torba kapandı" cümlesi ile karşılaşmak oldukça mümkündür. Bu cümle, kargonuzun yola çıktığını ve alıcıya doğru ilerlediğini belirtmek için kullanılmaktadır.
Yola çıkmış olan kargoların iptal işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmek için kullanılan bu cümle kafanızı karıştırmamalıdır. PTT devlete ait bir kurumdur. Resmi evraklardan adli delillere kadar tüm önemli verilerin gönderimleri PTT aracılığı ile gerçekleştirildiği için yola çıkan bir kargonun iptali mümkün değildir fakat adres değişikliği yapılabilmektedir.
Torba denmesinin sebebi, gönderilmiş olan kargolar şehirlere göre ayırım yapılırken sarı torbalar içerisinde muhafaza edilir. Sarı torbaların içine konulan kargolar mühürlenir. Şehirlerin dağıtım merkezlerine ulaşmadan da bu torbaların açılması mümkün değildir.