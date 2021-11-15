Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklandı mı 2021?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursu için başvurular 1 Kasım tarihinde alınmaya başlanmıştı. Başvuru için son gün 15 Kasım 2021 olarak belirlendi. Bugün sona eren başvuruların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Bu nedenle gözler VGM tarafından yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Bu nedenle öğrenciler "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusuna yanıt arıyor. VGM burs sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte VGM burs sonuçları hakkında son gelişmeler...
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM yükseköğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Sonuçlar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü sıkça sorulan sayfasında yer alan; "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorunun cevabı şu şekilde verilmiş:
"Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir."