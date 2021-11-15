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    • 16.11.2021 10:16
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    • 16.11.2021 10:17
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    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklandı mı 2021?

    VGM burs sonuçları hakkıdna öğrenciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan VGM Yükseköğrenim burs başvuruları 15 Kasım yani bugün sona eriyor. Başvuru yapan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı 2021? Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte tüm merak edilen bilgiler ve VGM son dakika açıklamalar haberimizde!

    takvim.com.tr
    VGM burs sonuçları açıklandı mı 2021?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursu için başvurular 1 Kasım tarihinde alınmaya başlanmıştı. Başvuru için son gün 15 Kasım 2021 olarak belirlendi. Bugün sona eren başvuruların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Bu nedenle gözler VGM tarafından yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Bu nedenle öğrenciler "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusuna yanıt arıyor. VGM burs sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte VGM burs sonuçları hakkında son gelişmeler...

    VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    VGM yükseköğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

    Sonuçlar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

    VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü sıkça sorulan sayfasında yer alan; "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorunun cevabı şu şekilde verilmiş:

    "Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir."

        VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

        BURSLAR NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

        Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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