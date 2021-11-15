İsrailli ajanları aklamak için sıraya girdiler

İSRAİLLİ CASUSLARIN AVUKATLIĞINA SOYUNDULAR

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi isimli programda ise gazeteci Ayşenur Arslan ile HDP milletvekili Garo Paylan, adeta İsrailli casusları aklama yarışına girdi. İkili yaşanan olayı meşrulaştırmaya çalışarak "İki turisti ajan gerekçesiyle tutukluyorsunuz" yorumunda bulundu. İşte ikilinin skandal sözleri:



İKİ TURİSTİ AJAN GİBİ TUTUKLUYORSUNUZ

Garo Paylan: Bu uluslararası bir krize dönüşmüş durumda ve derhal açıklama yapılması gerekir. Şu anda İsrail'de birinci haber bu ve İsrail'den Türkiye'ye yüz binlerce turist geliyor. Türkiye'yi geziyorlar. İki turist bizim gördüğümüz insanlar ve ajan diye tutukluyorsunuz. Hangi gerekçeyle tutukladınız? Bunun açıklanması gerekir.

İKTİDARIN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI MI?

Ayşenur Arslan: Bu iki kişi için Türkiye diyor ki "Siyasi ve askeri casusluk şüphesiyle" tutuklandılar. Çamlıca Kulesi'nde fotoğraf çekiyorlar, orada bir görevli Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektiklerini duyuyor ve ihbar ediyor. Diyelim ki ajanlar bunlar, acaba bunlar avanak ajan mı? Çünkü gerçekten siz oraya Erdoğan'ın evinin fotoğrafını Google Earth'ten alabileceğiniz fotoğrafı niyeyse çekmek için Çamlıca Kulesi'ne çıkar da bunu orada konuşur oradaki görevlilere duyurursunuz? Bu iktidarın gündemi değiştirme çabası mı? Ya da İsrail'in elinde birileri var ve takas için mi bunları tutukladınız?

İSRAİL KAMUOYU İKNA EDİLMELİ!

Garo Paylan: Derhal açıklama yapılması lazım. Eğer gerçekten ajansa bunlar yaptıkları her şeyi Facebook'a koyuyor. Bunlar ajansa avanak ajan olması gerekiyor. Kuleye çıkacağım da Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekeceğim. Gerek yok bunlara. Yani Google Earth'e girdiğinizde dünyadaki herhangi bir evin yandan görüntülerini bile görebiliyorsunuz. Bu delil değil. 3-4 gündür bu İsrail'de birinci haber. Bir an önce bakanlıkların açıklama yapması lazım. İsrail kamuoyunu da ikna etmesi lazım. Aksi takdirde yeni bir uluslararası kriz eklenecek. Eğer iktidarın bir parmağı yoksa bu işin içinde belki yargı ya da polis teşkilatı içerisinde birileri Erdoğan'ı zora sokmak istiyor da olabilir. Bu komplo teorisini de düşünmemiz gerekir. Yönetilmez bir ülke durumundayız şu anda. Düşünün ki daha da dibe vuralım diyen bir anlayış da söz konusu olabilir. Uluslararası krizler derinleşsin diye, turisti tutuklarsınız onlara ajan dersiniz. Bu komplo teorilerinden çıkmanın yolu derhal açıklama yapılmasıdır. İsrail basınında kıyamet kopuyor. İsrail yurttaşına sahip çıkıyor.