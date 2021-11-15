İsrailli ajanları aklamak için sıraya girdiler

İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve bir Türk ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli şahısların olay günü saat 14:30 sıralarında kuleye taksi ile gelip 34. Katına çıktıkları, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını zoom yaparak çektikleri öğrenildi. Şüphelilerin çektikleri fotoğrafı kırmızı daire içerisine alarak Whatsapp üzerinden bir gruba attıkları öğrenildi. İddiaya göre fotoğrafı paylaşan şüphelilerin karşı tarafa mesaj olarak, "Burası Erdoğan'ın evi, yola yakın Metro karşısı, Kuleden göründüğü kat, çalışan güvenlik sayısı ve Asansör bilgisi" paylaştıkları öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre; İsrailli Natali ve Mordy Oknin çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.
WHATSAPP'TAN PAYLAŞMIŞLAR
İsrailli Natali Oknin ve Mordy Oknin'in, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.