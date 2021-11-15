Sabah'ı aktardığına göre, soruşturma kapsamında ifade veren S.E, Ankara'da kaldığı çalışma evinden Mehmet Yıldız'ın sorumlu olduğunu, Yıldız'ın üzerinde ise bir gelir uzmanının sorumlu olduğunu söyledi. S.E., çalışma evlerindeki programların Yıldız'a teslim edildiğini söyleyerek, "Çalışma evinde olduğumuz sırada Mehmet Yıldız'ın üstünde bulunan Hüseyin isimli şahıs eve geldi ve bize abdest aldırdı. Fetih suresini okutturduktan sonra KPSS sorularını getirdiğini söyledi. Bize şaka gibi geldi ve buna kimse inanmadı. Hüseyin de bunun her zaman yapılan bir şey olduğunu söyleyerek, 'Daha önce sol örgütler, PKK'lılar, DHKP-C'liler devletin kademesine girmek için yapıyorlardı. Şimdi siz de bu soruları alıp vatana millete hayırlı insanlar olacaksınız. Sizin yerinize hırlısı hırsızı gelmeyecek' deyip bizi kandırdı. Daha sonra Abdullah Türkmen bize aynı şekilde abdest aldırıp Fetih suresi okuttuktan sonra 101. dönem kaymakamlık sorularını verdi. Bu sınavı Mehmet Yıldız da geçti " dedi.

"ABDULLAH AYMAZ GELDİ"