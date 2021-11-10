İYİ Parti ve CHP arasında yeni krizin adı: Erhan Usta! CHP'li vekillere PKK göndermesi yeniden gündeme gelince...

"CHP'Lİ VEKİLLERİN SÖZLERİ HDP VE PKK İLE ÖRTÜŞÜYOR"

Usta'nın İYİ Parti'ye katılmadan önce CHP'ye yönelik sözleri de bir kez daha akıllara geldi. Erhan Usta, 2018'de katıldığı bir canlı yayında "CHP'nin milletvekilleri konuşurken gözünüzü kapasanız HDP'li milletvekilleri konuşuyor zannederseniz. CHP'li milletvekillerinin açıklamaları HDP ve PKK ile uyuşuyor" demişti.

Usta'nın bu açıklamaları gündeme gelince Millet İttifakı'nda yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi Usta'nın İYİ Parti Grup Başkanvekili olmasına sıcak bakmadı.