Fetullahçı Terör Örgütü'nün ünlü tetikçisi Mehmet Baransu çürümeye devam edecek! Reddi hakim talebi reddedildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 37. duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları geldi. Müdahiller emekli subaylar Suat Aytın ve Dursun Çiçek de duruşmada hazır bulundu.
Tutuklu sanık Baransu'nun, dilekçe göndererek mahkemeye katılmama talebinde bulunduğu öğrenildi. Baransu'nun avukatı tarafından reddi hakim talebinin reddine yönelik karara itiraz edildiği ve itirazın da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmediği belirtildi.
Mehmet Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı itiraz yoluna başvuracaklarını belirterek, o mahkemenin başkanı Akın Gürlek'le ilgili reddi hakim talebinde bulunacaklarını ve usulü işlemler tamamlandıktan sonra savunma yapacaklarını dile getirdi.