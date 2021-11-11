İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Genel Başkanımızın konuşması HDP’ye yönelik değildi

Fondaş medyadan Gerçek Gündem'e konuşan Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" açıklaması ile ilgili "Bu konuda parti içinde hiçbir fikir ayrılığı yok. Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantısında oldukça önemli ve aslında çok da ağır bir konuşma yaptı. Ama bu konuşma aslında HDP'ye yönelik bir konuşma değildi." sözlerini sarf etti.